Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020

Болельщик пришел на матч Украина - Швеция с российским триколором и в шапке с советской символикой / twitter.com/okolofnews

Во вторник, 29 июня, на трибуне украинских болельщиков на стадионе в Глазго в рамках чемпионата Евро-2020 заметили мужчину с российским флагом и в шапке с запрещенной в Украине коммунистической символикой. Фото, на котором он обнимается с украинским фанатом, облетело все соцсети. Однако, позже выяснилось, что все закончилось не очень радужно.

Снимки россиянина до и после опубликовали в Twitter. На последующих кадрах видно, что мужчина стоит уже без триколора на плечах, его футболка порвана, а сам он держится рукой за лицо.

"Судя по фоткам, ничего хорошего для парня с российским флагом. Кажется, русско-украинская дружба всё-таки откладывается на неопределённый срок", - говорится в сообщении Ofnews.

twitter.com/okolofnews/status

twitter.com/okolofnews/status

Украина прошла в 1/4 финала на Евро-2020 - о чем ранее писал Главред: