УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020

30 июня 2021, 11:09
Прослушать новость
Остановить

На матч Украина - Швеция пришел мужчина с российским триколором и в шапке с советской символикой. Позже он попал на камеры без флага и в порванной футболке.

Болельщик пришел на матч Украина - Швеция с российским триколором и в шапке с советской символикой / twitter.com/okolofnews

Во вторник, 29 июня, на трибуне украинских болельщиков на стадионе в Глазго в рамках чемпионата Евро-2020 заметили мужчину с российским флагом и в шапке с запрещенной в Украине коммунистической символикой. Фото, на котором он обнимается с украинским фанатом, облетело все соцсети. Однако, позже выяснилось, что все закончилось не очень радужно.

Снимки россиянина до и после опубликовали в Twitter. На последующих кадрах видно, что мужчина стоит уже без триколора на плечах, его футболка порвана, а сам он держится рукой за лицо.

"Судя по фоткам, ничего хорошего для парня с российским флагом. Кажется, русско-украинская дружба всё-таки откладывается на неопределённый срок", - говорится в сообщении Ofnews.

twitter.com/okolofnews/status
twitter.com/okolofnews/status

Украина прошла в 1/4 финала на Евро-2020 - о чем ранее писал Главред:

  • 29 июня в Глазго прошел матч Украина - Швеция в рамках Евро-2020.
  • Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
  • В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой в матче со шведами, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями и планом на игру.
  • Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинских футболистов с победой в 1/8 финала Евро-2020. Дипломат прокомментировал победу "желто-синих" украинским патриотическим слоганом - "Слава Украине, героям слава!".
Евро-2020 триколор флаг России новости Украины новости футбола новости спорта
Сейчас вы просматриваете новость «Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Могилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой ЛуценкоМогилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой Луценко Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021 После бури и града на Украину налетит смерчПосле бури и града на Украину налетит смерч Эпидемиолог предупредила о мгновенном заражении штаммом Дельта за 5 секундЭпидемиолог предупредила о мгновенном заражении штаммом Дельта за 5 секунд 8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

Последние новости

11:23

"Русский делает украинцев сильнее": Кива "разворошил" языковой вопрос

11:09

Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020 Видео

10:51

Только шесть сухих областей: синоптик назвал погодных счастливчиков 1 июля

10:36

Украина "разбила сердца шведов": что пишут скандинавские СМИ о триллере в Глазго Видео

10:26

Забыл поставить на ручник: в Житомире авто без водителя устроило ДТП Видео

Реклама
09:33

"Попортили пиджачок": в Харькове депутата от ОПЗЖ облили мочой Видео

09:27

Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота шведов Видео

09:12

"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского Видео

08:37

Коронавирус в Украине 30 июня: зафиксирован рост числа COVID-диагнозов за сутки Видео

08:29

На Киевщине молния "подбила" легковушку: в Сети показали фото

08:18

"Выходили, как на войну": Зинченко поделился эмоциями после победы над шведами на Евро-2020 Фото

08:03

Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства мнение

07:32

"Слава Украине, героям слава!": посол Швеции отреагировал на проигрыш его страны на Евро-2020

07:32

Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

07:02

"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Фото Видео

06:24

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

06:01

Настя Ивлеева без лифчика задрала майку на публике

05:32

О проблемах с каким органом говорит сонливость днем - ответ хирурга Видео

04:56

Топ-3 способа поднять себе настроение - совет эксперта

04:34

Опасность кофе в жару: эксперт предупредила о рисках для здоровья Видео

Реклама
04:02

Лукашенко ждет Гаага: эксперт назвал сроки аннексии Беларуси РФ

03:30

Как Украине отказаться от кредитов МВФ: экономист озвучил лучший сценарий Видео

02:32

Эксперт рассказал, как Байден дал Путину оплеуху в Женеве Видео

02:21

Слезы, танцы в раздевалке и голый фанат на поле: как футболисты отпраздновали победу над Швецией Фото

01:44

Шевченко со слезами на глазах прокомментировал победу Украины над Швецией Видео

01:29

Зеленский эмоционально поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020 Видео

01:06

Как связана способность врать с умом и сообразительностью - ответ психологов Видео

00:34

Сборная Украины феноменально выходит в 1/4 финала Евро-2020 Фото Видео

00:18

Оля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболу

29 июня, вторник
23:49

7 болезней, о которых расскажут ваши глаза Видео

23:18

Сельская тупость и Баста: сеть супермаркетов уволила менеджера после высказываний об Украине Видео

22:54

Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Видео

22:53

Коронавирус унес жизнь известного российского клипмейкера

22:41

Кравчука госпитализировали и сделали серьезную операцию Видео

22:26

Россиянин, который облил преподавательницу фекалиями, пошел в полицию Видео

21:59

Украину в июле атакуют опасные аномалии - синоптик Видео

21:51

В Одесской области маленького мальчика убило током, пока отец отдыхал на озере

21:21

Нашли на обочине дороги: в Полтавской области 16-летняя девочка умерла после жестокого изнасилования Видео

21:16

В Украине стартует бета-тест COVID-сертификатов: как записаться Видео

20:55

Повысили, но не всем: Рада проголосовала за повышение пенсий украинцам Видео

Реклама
20:49

Врач назвал смертельную опасность соли Видео

20:41

Не попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

20:28

Каскадерша из Властелина колец получила серьезную травму - подробности и ее состояние

20:27

На старых ПК рано ставить крест: Microsoft может снизить требования Windows 11

20:20

В Кременчуге людям продали "смертельное" мясо для шашлыка Фото Видео

20:16

На 60% заразнее и "косит" молодежь: что известно о штамме коронавируса "Дельта" мнение

20:11

Появилось изображение Большого герба Украины

19:56

Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву Видео

19:54

Катастрофическое состояние: в водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель Видео

19:47

В Украине будут штрафовать фуры за отказ от габаритно-весового контроля

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять