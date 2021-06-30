Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020

На матч Украина - Швеция пришел мужчина с российским триколором и в шапке с советской символикой. Позже он попал на камеры без флага и в порванной футболке.
Во вторник, 29 июня, на трибуне украинских болельщиков на стадионе в Глазго в рамках чемпионата Евро-2020 заметили мужчину с российским флагом и в шапке с запрещенной в Украине коммунистической символикой. Фото, на котором он обнимается с украинским фанатом, облетело все соцсети. Однако, позже выяснилось, что все закончилось не очень радужно.
Снимки россиянина до и после опубликовали в Twitter. На последующих кадрах видно, что мужчина стоит уже без триколора на плечах, его футболка порвана, а сам он держится рукой за лицо.
"Судя по фоткам, ничего хорошего для парня с российским флагом. Кажется, русско-украинская дружба всё-таки откладывается на неопределённый срок", - говорится в сообщении Ofnews.
Украина прошла в 1/4 финала на Евро-2020 - о чем ранее писал Главред:
- 29 июня в Глазго прошел матч Украина - Швеция в рамках Евро-2020.
- Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
- В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой в матче со шведами, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями и планом на игру.
- Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинских футболистов с победой в 1/8 финала Евро-2020. Дипломат прокомментировал победу "желто-синих" украинским патриотическим слоганом - "Слава Украине, героям слава!".
Автор: Анна Багрий