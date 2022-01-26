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Спада цен на продукты пока ждать не стоит - причина

26 января 2022, 16:20

Эксперт ответил, почему в Украине ростут цены на продукты.

супермаркет, продукты, магазин
Продукты подорожают еще больше / УНИАН

Госрегулирование цен серьезно вредит украинской экономике, и не может остановить рост стоимости продуктов питания.

Как пишет УНИАН со ссылкой на экономического эксперта Сергея Саливона, решение правительства не приведет к ожидаемому результату.

Саливон утверждает, что в Украине нет закона о торговых сетях или торговле, который бы регулировал отношения поставщика продуктов и непосредственного продавца. Поэтому решение правительства будет соблюдаться только формально.

"Торговые сети легко выкручивают руки производителям с помощью разных механизмов, типа отсрочки платежа в 90-120 дней, бонусами, расположением на полках. Они просто будут закладывать ещё большие реверсные платежи, вынуждая тем самым самих поставщиков повышать оптовую цену. Они будут якобы этих 10 процентов придерживаться. Но сама оптовая цена будет расти, соответственно, будет расти цена в рознице", - сказал эксперт.

Также он прокомментировал решение правительства до конца апреля ограничить цену на газ для производителей муки, хлеба, молока, курятины и подсолнечного масла.

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Читайте такжеВ Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напиток"Что произошло в начале года? Просто никто не стал поставлять. Она (цена) то не может превышать, но никто не обязан поставлять по этой цене. Условные хлебзаводы и молокозаводы рассчитывали на правительственное постановление, но им пришлось отбирать газ по так называемым небалансам. Они получили в первых числах января по 50 с лишним тысяч за тысячу кубометров", - отметил эксперт.

Напомним, в Украине стремительно вырос в цене лук. Эксперты позитивных прогнозов не дают и утверждают, что цена будет расти до тех пор, пока он не станет сезонным.

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