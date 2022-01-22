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В Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напиток

22 января 2022, 15:09
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Арабика подешевеет, а робуста в цене возрастет.

Кофе, шоколад
Кофе в цене будет разным / ua.depositphotos.com

Стоимость кофе в Украине находится в состоянии бесконечных колебаний. Однако аналитики радуют прогнозами, в которых говорится о том, что в текущем году цена на арабику снизится.

UkrAgroConsult со ссылкой на отчет Всемирного банка пишет, что арабика может подешеветь на 2%. То есть, до 4,2 долл./кг. А вот робуста наоборот подорожает на 2%, то есть, на 2,0 долл./кг.

Изменение цены объясняется ожидаемым роста производства кофе в Бразилии. Это, если говорить об арабике. А вот повышение цены на робусту вызвано высоким спросом потребителей, которые начали искать дешевые альтернативы бодрящему напитку.

"Среднегодовая цена на кофе арабика выросла на 36% в годовом исчислении до 4,51 долл./кг в 2021 году, а робуста выросла на 31% в годовом исчислении до 1,98 долл./кг за тот же период. Среднемесячная цена в декабре 2021 года достигла 5,91 долл. за килограмм арабики и 2,48 долл. за килограмм робусты", - сказано в отчете ВБ.

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Также отмечается, что крупнейший в мире поставщик кофе, доля которого составляет 35% в мировом экспорте, Бразилия, только с января по сентябрь прошлого года экспортировала 1,7 млн тонн кофе. Это на 5,8% больше, чем за тот же период годом ранее. В долларовом эквиваленте экспорт составил 3,95 млрд, что на 17% больше, чем в 2020.

При этом, средняя экспортная цена на бразильский кофе выросла с 2,10 долл./кг в январе до 2,77 долл./кг в сентябре прошлого года.

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