Спасенный из Херсона гигантский кот стал звездой в Сети: история мейн-куна Макса

Украинцев покорила история кота породы мейн-кун по кличке Макс, которого пришлось эвакуировать из затопленного Херсона под обстрелами оккупантов.

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Кота Макса пришлось эвакуировать из Херсона под обстрелами оккупантов / коллаж Главред, скриншоты из видео

Инцидент со спасением кота породы "мейн-кун" по кличке Макс из затопленного Херсона быстро стало вирусным в украинском сегменте соцсетей. Историю животного детально рассказал портал ТСН.

Сейчас спасенный кот находится в Киеве ‒ вместе со своими владельцами. Максу 7 лет и весит около 10 килограммов.

"Он сейчас очень пугается громких звуков, новых людей, ему нужно время адаптироваться. Потому что он пережил даже то, что люди не всегда могут пережить. По паспорту его зовут Штирлиц. Когда мы думали, какое ему имя подобрать для обычной жизни, мы решили, что подлинное имя Штирлица ему подойдет. А именно Макс Отто фон Штирлиц. Поэтому он сейчас у нас Максик", — говорит хозяйка кота Виктория.

Хозяева очень боялись, что во время эвакуации Макс может попасть в руки к незнакомцам и вернуть его будет тяжело. Вскоре выяснилось, что в Херсоне волонтерит Андрей, одноклассник другого хозяина кота ‒ Дмитрия.

Кот по кличке Макс / скриншот из видео

В конечном итоге перепуганного кота Макса эвакуировали лодкой под обстрелами.

"400 метров где-то от нас упал снаряд, где-то в воду", — вспоминает Андрей.

Уже на следующее утро кота привезли в Киев ‒ и он своих хозяев узнал почти сразу, хотя давно не видел. Теперь у Макса впереди спа-процедуры в груминг-салоне, а еще реабилитация после пережитого стресса.

Смотрите на видео сюжет о спасении кота Макса из Херсона:

Обстрел Херсона 8 июня

8 июня в Херсоне во время эвакуации мирных жителей русские оккупанты начали обстрел

"Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погибло гражданское лицо. Еще два человека получили травмы. Данные уточняются", - говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

В одном из сел Херсонского района из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей.

При этом в МВД сообщают, что в результате обстрела Корабельной площади пострадали 8 человек.

"Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорилось в сообщении.

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