"Спасла куртка": копы рассказали, как вытаскивали девочку из озера

Копы вытащили девочку из озера / Скрин

Копам из Ивано-Франковской области удалось спасти маленького ребенка, который упал в озеро - инцидент произошел в парке Киева, где полицейские отдыхали в нерабочее время.

Говорят, случайно увидели в воде детскую куртку, разглядели, что там есть ребенок и бросились в воду ее спасать, сообщает ТСН.

"Успел снять с себя только куртку и прыгнул в воду", — рассказывает коп-спаситель.

Полицейские из Ивано-Франковской Игорь и Владимир недавно приехали в столицу на сессию в академии, накануне вечером решили пройтись по парку Победа.

"Прогуливались после обучения, остановились у мостика сделать несколько фотографий. После того как передал коллеге телефон, увидел, что ребенок в воде. Говорю: "Володя, ребенок в воде", - рассказывает полицейский управления полиции охраны Игорь Павчак.

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В воде в нескольких метрах, говорит Игорь, увидел розовую детскую куртку. Тогда полицейский управления охраны Игорь побежал к водоему — дорогой сбрасывал верхнюю одежду. Владимир, который работает в ювенальной полиции — как раз с детьми, помогал коллеге с берега.

"На адреналине. Как в воду забег, я не помню, я шел по инерции. Я уже в воде легкие сжало, дышать не давало", — вспоминает мужчина.

В этом озере очень много уток, и вот по одной из версий, ребенок потянулся к птице, но не удержался на берегу и упал в воду. Игорь говорит - думал, что озеро неглубокое, но дна в воде не почувствовал. В то время ребенка уносило течением.

"Ее спасло, что она была в балоновой куртке и в памперсе. Воздух под капюшон и держала на плаву", — говорят мужчины.

Игорь схватил девочку и начал тянуть к берегу. Там уже передал ребенка коллеге. Происходящие снимали на телефоны прохожие, которые сбежались на крики.

На берегу полицейские начали снимать с спасенной девочки мокрую одежду. Родителей в первые минуты среди толпы зрителей, утверждают, не было. "Мать через несколько минут подошла. Она где-то неподалеку была", — рассказывает полицейские.

Они передали ребенка ее родным, и сами побежали переодеваться, чтобы не заболеть. Утром, говорят, проснулись известными. "Телефон красный, все звонят, благодарят, выписывают в соцсетях", - рассказывают копы.

Вышла на связь и мать девочки.

"Благодарила нам, желала здоровья", — добавляет Игорь.

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