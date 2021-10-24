В Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка: героический поступок попал на видео

Девочка упала в воду в столичном парке Победа. Ей на помощь бросился житель Ивано-Франковской области.
В киевском парке "Победа" случайный прохожий бросился на крики о помощи и спас маленькую девочку, которая упала в озеро и едва не утонула. Спасателем оказался правоохранитель из Ивано-Франковской области. А вот о ребенке ничего не известно – его забрала мама, и убежала еще до приезда полиции.
"Сегодня в столичном парке Победа девочка упала в воду. К счастью, нашелся настоящий мужчина, который мгновенно прыгнул ее спасать", – пишет "Киев оперативный" в телеграме, публикуя видео инцидента.
Как рассказали очевидцы в комментариях к видео, ребенка в воде вовремя увидела прохожая женщина, и подняла шум. Это услышал случайный прохожий и без раздумий бросился за ребенком в воду. Когда девочку вытащили, еще один мужчина быстро снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой.
Как именно девочка оказалась в воде, а судя по видео - она была далеко от берега – не сообщается. Известно, что в конце парка есть небольшое длинное озеро, искусственно расширенное и обустроенное, над водоемом есть мостики, а также пункт проката лодок и катамаранов.
Трагические случаи на воде в Украине – не редкость:
- В Днепре в аквапарке утонул маленький мальчик. Как пишут журналисты, мать упустила ребенка из-под контроля и решила прогуляться по территории, оставив сына без присмотра.
- В Одесской области 4-летний мальчик захлебнулся, когда купался с братом, сестрой и 29-летней мамой. Женщина на некоторое время отвлеклась на двоих других детей, находившихся на берегу с мужем. Затем она увидела сына без сознания и немедленно достала из воды. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мальчика.
- В одном из озер столицы утонула 22-летняя девушка. Она была на третьем месяце беременности.