В Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка: героический поступок попал на видео

Прохожий спас девочку, которая тонула / "Киев Оперативный"

В киевском парке "Победа" случайный прохожий бросился на крики о помощи и спас маленькую девочку, которая упала в озеро и едва не утонула. Спасателем оказался правоохранитель из Ивано-Франковской области. А вот о ребенке ничего не известно – его забрала мама, и убежала еще до приезда полиции.

"Сегодня в столичном парке Победа девочка упала в воду. К счастью, нашелся настоящий мужчина, который мгновенно прыгнул ее спасать", – пишет "Киев оперативный" в телеграме, публикуя видео инцидента.

Как рассказали очевидцы в комментариях к видео, ребенка в воде вовремя увидела прохожая женщина, и подняла шум. Это услышал случайный прохожий и без раздумий бросился за ребенком в воду. Когда девочку вытащили, еще один мужчина быстро снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой.

Как именно девочка оказалась в воде, а судя по видео - она была далеко от берега – не сообщается. Известно, что в конце парка есть небольшое длинное озеро, искусственно расширенное и обустроенное, над водоемом есть мостики, а также пункт проката лодок и катамаранов.

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