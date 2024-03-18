США продают России спутниковые снимки Украины - The Atlantic

В источниках сообщают, что количество совпадений снимков и ударов серьезно возросло.

https://glavred.info/ukraine/ssha-prodaet-rossii-sputnikovye-snimki-ukrainy-the-atlantic-10551029.html Ссылка скопирована

США продают России спутниковые снимки Украины / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Flickr

Удары российских оккупантов по Украине крылатыми ракетами, скорее всего, возможны благодаря спутниковым снимкам, которые Россия покупает у Америки. Об этом сообщили в американском журнале The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник.

По словам журнала, прослеживается последовательность, согласно которой после снимка местности спутником, через несколько дней по этому месту прилетает ракета. Иногда после этого совершается дополнительная съемка, однако уже с помощью другого спутника, который помогает понять уровень разрушений.

В редакции утверждают, что количество совпадений, когда после фотографий следуют удары слишком велико, чтобы быть случайным. К тому же, подозрения накапливаются, когда многие компании предлагают архивные фото Украины с латами и координатами.

видео дня

При этом, в Украине утверждают, что следят за пролетами спутников России и спутники союзников России доступны не будут.

"Примерно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах. Но стало трудно поверить, что эти совпадения случайны", - заявил украинский военный чиновник.

К тому же, в Минобороны Украины подозревают, что приобретение спутниковых снимков в США Россия может осуществлять с помощью сторонних компаний.

"Заказать изображения у этих компаний проще, чем вы думаете. Устаревшие, размытые изображения можно бесплатно размещать на Картах Google. Свежие, четкие изображения того, что вы хотите или не хотите разнести вдребезги, стоят немного дороже. Компании предлагают удивительно быстрые сроки выполнения работ при затратах в несколько тысяч долларов. Более быстрый цикл обработки и более высокое разрешение повышают стоимость", - написали в журнале.

Спутниковая фотосъёмка Спутниковая фотосъёмка — фотографирование (фотосъёмка) поверхности Земли или других планет с помощью спутников. Результатом являются космические снимки.

Ситуация в Украине

Как сообщал Главред, руководитель пресс-центра Сил обороны юга объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк прокомментировала ракетные удары РФ по Украине за последнее время. Ракетные удары по Николаеву и Одессе были похожи, ведь враг попал в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения, заявила она в эфире телемарафона.

К тому же, оккупанты бьют по местам предварительного прилета и преследуют только одну цель. О том, для чего они это делают, рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom. По словам спикера, после первой ракеты на место "прилета" оперативно прибывают медики и спасатели, о чем, конечно, знают российские захватчики. Именно по этому они осуществляют повторные пуски, чтобы увеличить количество погибших и пострадавших.

Также, президент Украины Владимир Зеленский 18 марта 2024 года провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором речь шла о ситуации на фронте, вооружении и строительстве фортификаций. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.