УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США продают России спутниковые снимки Украины - The Atlantic

Елизавета Бельмас
18 марта 2024, 16:42обновлено 18 марта, 17:15
В источниках сообщают, что количество совпадений снимков и ударов серьезно возросло.
США продает России спутниковые снимки Украины
США продают России спутниковые снимки Украины / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Flickr

Удары российских оккупантов по Украине крылатыми ракетами, скорее всего, возможны благодаря спутниковым снимкам, которые Россия покупает у Америки. Об этом сообщили в американском журнале The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник.

По словам журнала, прослеживается последовательность, согласно которой после снимка местности спутником, через несколько дней по этому месту прилетает ракета. Иногда после этого совершается дополнительная съемка, однако уже с помощью другого спутника, который помогает понять уровень разрушений.

В редакции утверждают, что количество совпадений, когда после фотографий следуют удары слишком велико, чтобы быть случайным. К тому же, подозрения накапливаются, когда многие компании предлагают архивные фото Украины с латами и координатами.

видео дня

При этом, в Украине утверждают, что следят за пролетами спутников России и спутники союзников России доступны не будут.

"Примерно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах. Но стало трудно поверить, что эти совпадения случайны", - заявил украинский военный чиновник.

К тому же, в Минобороны Украины подозревают, что приобретение спутниковых снимков в США Россия может осуществлять с помощью сторонних компаний.

"Заказать изображения у этих компаний проще, чем вы думаете. Устаревшие, размытые изображения можно бесплатно размещать на Картах Google. Свежие, четкие изображения того, что вы хотите или не хотите разнести вдребезги, стоят немного дороже. Компании предлагают удивительно быстрые сроки выполнения работ при затратах в несколько тысяч долларов. Более быстрый цикл обработки и более высокое разрешение повышают стоимость", - написали в журнале.

Спутниковая фотосъёмка

Спутниковая фотосъёмка — фотографирование (фотосъёмка) поверхности Земли или других планет с помощью спутников. Результатом являются космические снимки.

Ситуация в Украине

Как сообщал Главред, руководитель пресс-центра Сил обороны юга объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк прокомментировала ракетные удары РФ по Украине за последнее время. Ракетные удары по Николаеву и Одессе были похожи, ведь враг попал в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения, заявила она в эфире телемарафона.

К тому же, оккупанты бьют по местам предварительного прилета и преследуют только одну цель. О том, для чего они это делают, рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom. По словам спикера, после первой ракеты на место "прилета" оперативно прибывают медики и спасатели, о чем, конечно, знают российские захватчики. Именно по этому они осуществляют повторные пуски, чтобы увеличить количество погибших и пострадавших.

Также, президент Украины Владимир Зеленский 18 марта 2024 года провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором речь шла о ситуации на фронте, вооружении и строительстве фортификаций. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине оккупированные территории война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

18:08 Украина
ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия

17:45 Украина
Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

17:18 Украина
Все главные новости

Популярное

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления 5807

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления

Супер вкусный и очень полезный салат весны 2024: секретный рецепт 3676

Супер вкусный и очень полезный салат весны 2024: секретный рецепт

Favbet Foundation передал роте Фаворит еще два внедорожника и двухосный прицеп 3320

Favbet Foundation передал роте "Фаворит" еще два внедорожника и двухосный прицеп

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни 3095

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни

Последние новости

18:36

4 лучших способа, как проверить воду на качество в домашних условиях

18:34

Лучше не станет: у Зеленского сказали, почему Путин говорит о "санитарной зоне"

18:29

Некоторым украинцам можно выходить на пенсию досрочно: кто может это сделать

18:24

Молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери

18:08

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:45

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия

17:36

К чему снится падение и полет: ответ удивит

17:25

Кому молиться 19 марта, чтобы в семье был мир, здоровье и богатство: приметы

17:18

Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

Реклама
16:43

ЕС принял решение о выделении €5 млрд на поддержку ВСУ: когда Украина получит их

16:42

"Уже завидуют": Ксения Мишина показала фото с новым возлюбленным

16:42

США продают России спутниковые снимки Украины - The Atlantic

16:26

Шахматист-беглец Карякин назвал "запредельным цинизмом" требование к РФ прекратить войну

16:13

Сотни солдат РФ "покрошили" вместе с техникой: повстанцы о потерях армии Путина

16:11

Базилик: польза и вред, что нужно знать каждому

16:08

Надо найти банан, кекс и зубную щетку за 15 секунд: необычайная загадка на внимательность

16:01

Церковный праздник 19 марта: почему сегодня нельзя выходить на огород и в сад

15:59

Медсестра хосписа рассказала, что делают собаки, когда их хозяин вот-вот умретВидео

15:38

Какое масло полезнее для использования: оливковое или подсолнечное

15:27

Под звуки фронтового оружия: Юлия Санина и DOROFEEVA спели в дуэтеВидео

Реклама
15:19

В 2025 году "маятник" войны может "качнуться" против России - эксперт

15:14

РФ бьет по Украине с новой тактикой: в Силах обороны назвали, куда целится враг

15:13

Ситуация на фронте и подготовка системы обороны: Зеленский провел Ставку

15:01

Украину накроют снег и морозы: синоптик назвала дату

14:57

Клопотенко показал, как правильно приготовить домашние вареники с творогом

14:18

Уксус "никогда нельзя использовать" в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях

14:09

"Удары дронов по заводам РФ": в Европе резко выросли цены на газ и нефть

13:59

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

13:56

"Умер" король Британии Чарльз III: что известно

13:55

"Ты просто редкая...": украинская продюсерка обматерила предательницу Повалий

13:37

"Закрыть лазейку уклонистов": в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации

13:17

Как вырастить розмарин из веточки: секреты выращивания ароматного куста

13:15

БПЛА попал в воинскую часть Приднестровья: в ISW назвали, кто за этим стоит

13:11

Оккупанты применяют новую тактику ударов по Украине: зачем они это делают

13:04

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

12:52

Favbet Foundation передал роте "Фаворит" еще два внедорожника и двухосный прицеп новости компании

12:42

Какие шампиньоны нельзя есть: 7 признаков испорченных грибов, которые должен знать каждый

12:37

"У демократов есть козырь": Кочетков объяснил, в чем проблема Трампа и Байдена на выборахВидео

12:24

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики удивили прогнозом

12:15

Цвета красок, которые сделают интерьер "устаревшим": дизайнер поделился советами

Реклама
12:04

СБУ под Киевом задержала семью, которая наводила русские ракеты и хоронила оккупантов

11:59

Китайский гороскоп на завтра 19 марта: Кролики будут творить, Быкам - романтика

11:55

Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

11:54

Ведущая "1+1" Соломия Витвицкая рассказала, как закрутился роман с ее мужем-военнымФото

11:38

Шойгу сменил командующего Черноморского флота: в ISW раскрыли планы РФ

11:16

Клопотенко рассказал, сколько денег он получил за победу в шоу "МастерШеф"

11:12

Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

11:02

Мы переезжаем: после скандала с Мальдивами бойфренд Пренткович увозит семьюФото

11:01

Три кухонных отхода сделают цветы гортензий яркими: женщина поделилась лайфхаком

10:51

"Путем переговоров": Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять