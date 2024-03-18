Ситуация на фронте и подготовка системы обороны: Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего / коллаж Главред, фото УНИАН и ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта 2024 года провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором речь шла о ситуации на фронте, вооружении и строительстве фортификаций. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

Во время заседания, по словам президента, он получил детальные сводки с фронта, а также выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу основных направлений активных действий на фронтах.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия. видео дня

"Доклады по расходам и поступлению боеприпасов, данные разведок. Также прошлись по состоянию выполнения заключенных контрактов и контрактирования на будущие периоды: закупка и производство техники, вооружения, снарядов", — написал Зеленский.

Кроме того, президент заслушал доклады по выполнению предыдущих решений Ставки:

по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение.

о продолжении строительства оборонных рубежей.

С докладами выступали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Александр Кубраков, председатели правления Нафтогаза Алексей Чернышов и глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее сообщалось о том, что трем бригадам ВСУ срочно перебросили резервы. Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии, говорит главком ВСУ.

Как сообщалось ранее, эффектный разгром оккупантов попал на видео. Украинские защитники отразили новую атаку российских оккупантов, которые использовали бронетехнику.

Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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