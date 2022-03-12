США вооружат Украину в войне с РФ: Байден распорядился выделить еще $200 млн

/ УНИАН

Американский президент Джо Байден отдал распоряжение Государственному департаменту предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере до $200 млн.

Средства пойдут на приобретение оружия, а также другие военные нужды, говорится в сообщении американского издания Inquirer.

Отмечается, что помощь Украине является частью более широкой поддержки США в виде финансирования и санкций.

Подчеркивается, что помощь Украины выделяется для поддержки страны в противостоянии российской агрессии.

Добавим, что Байден также планирует подписать законопроект о дополнительных государственных расходах США. Документ предусматривает выделение Украине $13,6 военной, экономической и гуманитарной помощи.

Помощь США Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в Украину более совершенных систем противовоздушной обороны и других вооружений для защиты от агрессии РФ.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты намерены вооружить правительство в Киеве "теми средствами, которые нужны украинцам и которые они очень хорошо используют".

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