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СССР уничтожило украинское село: Сеть поразил новый учебник по истории

4 мая 2020, 20:10

Социальные сети крайне удивило спорное заявление авторов школьного учебника истории о влиянии экономической политики СССР на развитие украинского села.

Пирогово

В социальных  сетях активно обсуждают резонансную выдержку из учебника по истории, в которой речь идет о том, что коммунистический режим, развивая инфраструктуру в селах, фактически уничтожил дух украинского села.

Фрагмент учебника опубликовал украинский журналист Сергей Щербина на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разрушительные изменения во внешнем виде украинские села потерпели во времена коммунистического режима, когда власть пыталась "стереть грань между городом и селом". Так, в украинских селах было уничтожено тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые здания городского типа, централизованное газоснабжение и водопроводы. Однако такие меры привели лишь к массовому переезду селян в города, где условия жизни и работы были лучше. В 1970-1980-е года с карты Украины пропали тысячи сел. Экономические проблемы 1990-2000-х годов не прибавили жизненных сил украинскому селу", - говорится в книге.

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Как полагает Щербина, несмотря на негативное отношение к СССР, мнение о том, что украинское село уничтожил коммунистический режим, не выдерживает критики.

"Меня сложно уличить в большевизме и прокоммунистических настроениях. Но вот вы уверенны, что правильно учить детей в таком ключе? Вот правда к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя? Это не считая прочего скрепоносья о "селе - душе народа". Что вы делаете-то? А городским детям, не привыкшим к этим идиллиям, как быть?" – написал он.

"Не знаю, что они там формулировали, но очевидный вывод из прочитанного: гадить в центральную канализацию - бездуховно и почти предательство", - позже добавил Щербина в комментариях к своему посту.

Политолог Денис Гороховский поддержал мнение Щербины, отметив несостоятельность мнения, описанного в учебнике.

"Я далеко не сторонник Союза, да и левые идеи кажутся мне абстрактно-утопическими, но тут Сергей Щербина опубликовал фрагмент современного украинского учебника и у меня возник один вопрос: то есть многоквартирные дома, централизованное газообеспечение и водопровод - это злое наследие Совка и попытка угнетать годный сельской люд? Так вот зачем в рамках декоммунизации отдельные товарищи мыться перестали?" – добавил он в Telegram.

Ведущий телеканала НАШ Максим Назаров и вовсе назвал ситуацию "идиотизмом".

"А у меня другой вопрос, как мы докатились до такого идиотизма?" – задался вопросом журналист.

В социальных сетях также подвергли критике авторов учебника.

"Нарочно не придумать;  Сильно. Бежали от многоэтажек в места еще большего количества многоэтажек из-за невозможности пользоваться печкой и сортиром на улице.Только так; Это утвержденный, или альтернативный учебник, написаный москалями?; Я думаю, там просто "кострубато" сформулирована основная мысль, что даже это не помогло"; "А можно скриншот с авторами этого учебника?; Сказано же - пропали тысячи церквей. Вот если бы не пропали, то норм. А клубами и библиотеками добили.Автор - парубий. Век воли не видать", - полагают пользователи.

Напомним, ранее уже экс-министр образования Анна Новосад рассказала, как министерство меняет подходы к экспертизе школьных учебников.

новости Украины Сергей Щербина учебники Денис Гороховский Макс Назаров
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