"Наследие советской парадигмы": Новосад декоммунизировала школьный предмет

Анна Новосад / facebook.com/anja.novosad

В украинских школах ввели обновленный предмет "Защита Украины". Так, Министерство образования заменило предмет "Защита Отечества".

По словам министра образования и науки Анны Новосад, предмет "Защита Отечества" - "наследие советской парадигмы". При этом она отметила, что министерство изменяет подходы к экспертизе и изготовлению учебников, чтобы там отображались все нововведения и изменения, но на это необходимо несколько лет.

Так, предмет "Защита Украины" будет обязателен в 10-11 классах. Цель введения предмета заключается в предоставлении ученикам знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. При его изучении предусмотрены не только уроки, но учебно-полевые и учебно-тренировочные занятий.

Как ранее сообщал Главред, в Министерстве образования Украины решили судьбу учителей русскоязычных школ.