Учителей переучат: в МОН решили судьбу русскоязычных школ

Учителей русскоязычных школ переучат / УНИАН

В Министерстве образования Украины решили судьбу учителей русскоязычных школ. Министр образования и науки Анна Новосад, которую ранее Ирина Фарион обозвала "овцой", заявила, что учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы учить государственным и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - рассказала Новосад, передает Интерфакс-Украина.

При этом Новосад уточнила, что с сентября 2020 года украинские школы с русским языком преподавания с пятого класса перейдут на изучение предметов на украинском языке. Преподавание в начальной школе останется на родном языке.

Также на русском будут преподавать родной язык и литературу.

Напомним, ранее в МИД РФ призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы обратить внимание на принятый недавно в Украине закон Об общем среднем образовании, который якобы ущемляет права русскоязычных учащихся.

"16 января Верховная Рада Украины приняла закон Об общем среднем образовании. С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", - сообщает пресс-служба российского министерства.