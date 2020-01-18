Россия пожаловалась из-за ликвидации в Украине русскоязычных школ

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В МИД РФ призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы обратить внимание на принятый недавно в Украине закон Об общем среднем образовании, который якобы ущемляет права русскоязычных учащихся.

"16 января Верховная Рада Украины приняла закон Об общем среднем образовании. С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", - сообщает пресс-служба российского министерства.

В Москве обеспокоены тем, что дети смогут учить русский язык в школах лишь до пятого класса, а затем 80% обучения будет вестись на украинском языке. Подчеркивается, что для детей крымских татар, караимов и крымчаков сохраняется возможность получать образование на родных языках, а для европейских детей доля преподавания на украинском языке будет увеличиваться после пятого класса с 20% до 60%.

"Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции не украиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств. Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей", - сказано в сообщении.