Стабилизация не раньше лета: в Минэнерго дали мрачный прогноз по ситуации в энергетике

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о том, когда в Украине можно ожидать стабилизации ситуации в системе энергетики.
"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему до лета. Мы имеем перечень решений, которые позволят это сделать", - подчеркнул он в интервью Forbes.
По словам министра, ситуация в энергосистеме Украины сложная, особенно после ударов по Украине 19 декабря.
"В Киеве сейчас - самая сложная ситуация. Она понемногу улучшается. Сегодня доступной мощности уже больше, чем вчера", - пояснил он.
По словам министра, Киев не отключен от энергосистемы - украинская энергосистема целостная.
Галущенко также добавил, что импорт электроэнергии является одной из "возможных опций".
Ранее Галущенко заявил о том, что украинские специалисты вполне способны удержать единую энергосистему – и новые российские ракетные атаки им не помешают.
"Что касается прочности энергосистемы. Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел − это от 70 до 100 (вражеских - Главред) ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", − отметил чиновник.
Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.
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