Стало известно, где украинские заробитчане получают самую большую зарплату

Украинцы зарабатывают в Польше приличные деньги / http://actual.today

В конце прошлого года польский сейм внес поправки в законы, которыми упростил трудоустройство для мигрантов.

По словам руководителя экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Русланы Березовской, в 2021 году в Польше работали более 1,5 млн украинцев. А в связи с нововведениями, в 2022 цифра может увеличиться. пишет Сегодня.

Этому поспособствует и средняя предлагаемая зарплата в Польше, которая, по данным аналитиков, составляет около 78 100 грн.

В частности, от 44 100 грн до 103 500 грн предлагает половина работодателей. От 103 500 до 123 300 грн – 29%. От 123 300 грн – 21%.

Наибольше вакансий в сфере информационных технологий, интернета и телекоммуникаций – 34%. На втором месте - продажи (14%). На третьем – наука и образование (10%). Административный персонал и производство, сельское хозяйство ищут по 5% работодателей.

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Самые высокие зарплаты предлагает сфера технологий - около 95 600 грн. Работая в сфере продаж, можно получить 76 100 грн. На производстве и в сельском хозяйстве - 54 300 грн. В автомобильном бизнесе – 31 200 грн. В сфере управления персоналом и тренингов – 26 500 грн.

Напомним, отправляясь из Украины на заработки за границу, украинцы вынуждены сталкиваться с проблемой получения медицинской помощи. Попасть на прием к врачу становится сложной задачей, а частная медицина остается дорогой. Даже страховка не является гарантией того, что человек вовремя получит медпомощь.

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