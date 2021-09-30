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Стало известно, какая погода будет в Украине в последний день сентября (карта)

30 сентября 2021, 07:50
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Погода в Украине в четверг, 30 сентября, будет в основном солнечной.

осень, бабье лето, погода
30 сентября в Украине будет стабильная и сухая погода / pixabay.com

В последний день сентября в Украине ожидается в меру теплая погода, Температура воздуха поднимется на 2 – 3 градуса и днем ​​достигнет +14...+16 градусов. Почти во всех областях Украины будет солнечно.

Дожди днем ​​синоптики прогнозируют на Западе. В Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях стоит ожидать осадки. На остальной территории будет облачно и сухо, сообщает Украинский Гидрометцентр.

На севере ночью ожидают заморозки, -1 ...– 3, днем ​​воздух прогреется до +12...+15. Теплее всего будет на Юге – здесь ожидают +15...+17 градусов.

Как сообщает на своей странице в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в западных областях облачно из-за близости атмосферного фронта. Осадков на большинстве территории Украины 30 сентября не предвидится. Только упоминавшийся атмосферный фронт может задеть небольшими дождями и плотной облачностью территорию Украины на Западе.

Погода в городах Украины 30 сентября

  • Ужгород – +16...+18
  • Львов – +14...+16
  • Ивано-Франковск – +14...+16
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +14...+16
  • Хмельницкий – +14...+16
  • Луцк – +14...+16
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +13...+15
  • Винница – +13...+15
  • Одесса – +15...+17
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +12...+14
  • Суммы – +12...+14
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +13...+15
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +13...+15
  • Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 30 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет зима 2021-22 в Украине

  • По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
  • По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
  • Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
viber
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