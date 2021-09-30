Стало известно, какая погода будет в Украине в последний день сентября (карта)

Погода в Украине в четверг, 30 сентября, будет в основном солнечной.
В последний день сентября в Украине ожидается в меру теплая погода, Температура воздуха поднимется на 2 – 3 градуса и днем достигнет +14...+16 градусов. Почти во всех областях Украины будет солнечно.
Дожди днем синоптики прогнозируют на Западе. В Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях стоит ожидать осадки. На остальной территории будет облачно и сухо, сообщает Украинский Гидрометцентр.
На севере ночью ожидают заморозки, -1 ...– 3, днем воздух прогреется до +12...+15. Теплее всего будет на Юге – здесь ожидают +15...+17 градусов.
Как сообщает на своей странице в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в западных областях облачно из-за близости атмосферного фронта. Осадков на большинстве территории Украины 30 сентября не предвидится. Только упоминавшийся атмосферный фронт может задеть небольшими дождями и плотной облачностью территорию Украины на Западе.
Погода в городах Украины 30 сентября
- Ужгород – +16...+18
- Львов – +14...+16
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +14...+16
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +14...+16
- Ровно – +13...+15
- Житомир – +13...+15
- Винница – +13...+15
- Одесса – +15...+17
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +13...+15
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +12...+14
- Суммы – +12...+14
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +13...+15
- Луганск – +13...+15
- Харьков – +13...+15
- Киев – +12...+14
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.