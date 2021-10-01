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Стало известно, какая погода ждет украинцев в первый день октября (карта)

1 октября 2021, 07:54
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Погода в Украине в пятницу, 1 октября в основном будет солнечной.

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1 октября в Украине будет много солнца, но тепла не ожидается / УНИАН

Начало месяца в Украине будет солнечным, но прохладным. Почти по всей территории страны температура воздуха составит +11...+16 градусов. В западных областях будет чуточку теплее, однако там возможны дожди.

В северных, центральных и южных весь день будет солнечным, однако в ночи будет довольно прохладно. На Западе будет несколько теплее – столбики термометров покажут около 15 градусов тепла. Небольшие осадки возможны на Волыни, Закарпатье и в Львовской области, сообщает украинский Гидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, в Украине октябрь начнется как закончился сентябрь – будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночная холодная и дневная свежесть. От заморозков западные области спасет плотная облачность, а Юг – еще относительно теплые воды Черного и Азовского морей.

В Киеве 1 октября весь день будет солнечным, а температура воздуха составит +13...+15 градусов.

Погода в городах Украины

  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +14...+16
  • Тернополь – +13...+15
  • Черновцы – +14...+16
  • Хмельницкий – +13...+15
  • Луцк – +14...+16
  • Ровно – + 13...+15
  • Житомир – +13...+15
  • Винница – + 13...+15
  • Одесса – + 13...+15
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – + 14...+16
  • Симферополь – +17...+17
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – + 12...+14
  • Чернигов – + 13...+15
  • Сумы – +12...+14
  • Полтава – + 11...+13
  • Днепр – + 13...+15
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – + 13...+15
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – + 11...+13
  • Киев – + 13...+15
Прогноз погоды на 1 октября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет зима 2021-22 в Украине

  • По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
  • По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
  • Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
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