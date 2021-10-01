Стало известно, какая погода ждет украинцев в первый день октября (карта)

Погода в Украине в пятницу, 1 октября в основном будет солнечной.
Начало месяца в Украине будет солнечным, но прохладным. Почти по всей территории страны температура воздуха составит +11...+16 градусов. В западных областях будет чуточку теплее, однако там возможны дожди.
В северных, центральных и южных весь день будет солнечным, однако в ночи будет довольно прохладно. На Западе будет несколько теплее – столбики термометров покажут около 15 градусов тепла. Небольшие осадки возможны на Волыни, Закарпатье и в Львовской области, сообщает украинский Гидрометцентр.
По словам синоптика Наталки Диденко, в Украине октябрь начнется как закончился сентябрь – будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночная холодная и дневная свежесть. От заморозков западные области спасет плотная облачность, а Юг – еще относительно теплые воды Черного и Азовского морей.
В Киеве 1 октября весь день будет солнечным, а температура воздуха составит +13...+15 градусов.
Погода в городах Украины
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +14...+16
- Хмельницкий – +13...+15
- Луцк – +14...+16
- Ровно – + 13...+15
- Житомир – +13...+15
- Винница – + 13...+15
- Одесса – + 13...+15
- Николаев – +14...+16
- Херсон – + 14...+16
- Симферополь – +17...+17
- Кропивницкий – +13...+15
- Черкассы – + 12...+14
- Чернигов – + 13...+15
- Сумы – +12...+14
- Полтава – + 11...+13
- Днепр – + 13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – + 13...+15
- Луганск – +11...+13
- Харьков – + 11...+13
- Киев – + 13...+15
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.