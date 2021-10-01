Стало известно, какая погода ждет украинцев в первый день октября (карта)

1 октября в Украине будет много солнца, но тепла не ожидается / УНИАН

Начало месяца в Украине будет солнечным, но прохладным. Почти по всей территории страны температура воздуха составит +11...+16 градусов. В западных областях будет чуточку теплее, однако там возможны дожди.

В северных, центральных и южных весь день будет солнечным, однако в ночи будет довольно прохладно. На Западе будет несколько теплее – столбики термометров покажут около 15 градусов тепла. Небольшие осадки возможны на Волыни, Закарпатье и в Львовской области, сообщает украинский Гидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, в Украине октябрь начнется как закончился сентябрь – будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночная холодная и дневная свежесть. От заморозков западные области спасет плотная облачность, а Юг – еще относительно теплые воды Черного и Азовского морей.

В Киеве 1 октября весь день будет солнечным, а температура воздуха составит +13...+15 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – + 13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – + 13...+15

Одесса – + 13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – + 14...+16

Симферополь – +17...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – + 12...+14

Чернигов – + 13...+15

Сумы – +12...+14

Полтава – + 11...+13

Днепр – + 13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – + 13...+15

Луганск – +11...+13

Харьков – + 11...+13

Киев – + 13...+15

Прогноз погоды на 1 октября / Карта Укргидрометцентра

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