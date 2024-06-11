Стало известно, кто стоит за блокированием строительства жилья для военных в Ужгороде

В пилотном проекте Закарпатской ОВА по поддержке ветеранов под названием "Банк земли для строительства" формируется полноценный квартирный фонд, который позволит решить проблему для воинов, не имеющих собственного жилья. Впрочем, нашлись местные "активисты", которые блокируют строительство.

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Об этом говорится в материале Lenta.UA "Произвол по-ужгородски: кто и как блокирует строительство жилья для воинов ВСУ".

В 2023 году в Ужгороде строительная компания "Доминус СТАРК" в сотрудничестве с Закарпатской ОВА начала проект по передаче квартир в новостройках нашим военным.

"Впрочем, как это часто бывает, некоторые решили "погреться" на этом крайне важном проекте, блокируя деятельность компании, которая, собственно, и занимается решением жилищных проблем для наших воинов. Сейчас разворачивается скандал вокруг строительства в Ужгороде жилья по адресу ул. Крымская, 24, которое было заблокировано в суде. И в этой истории фигурирует сразу несколько интересных персоналий", - говорится в материале.

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Так, одним из первых истцов к ООО "ДОМИНУС СТАРК" оказалась некая "активистка" Банк Власта Васильевна - жена одного из самых одиозных чиновников Закарпатья - Михаила Банка. Экс-начальник УБОП-а Закарпатской области Михаил Банк подозреваемый ГБР в краже лесов Буковеля, а также был главным экологом Закарпатья.

"По версии ГБР, Михаил Банк, работая на руководящей должности в полиции, давил на работников местной власти в Яремче и лесохозяйственных предприятий области и именно так оформил 26 земельных участков общей площадью 4,5 га на своих родственников и подставных лиц в урочище Вишня. И хотя в конце концов его уволили из правоохранительных органов, отправить за решетку Банка так до сих пор не смогли. Интересно, что по данным СМИ, господину Банку, а точнее его жене на улице Крымской принадлежат два элитных дома стоимостью около 2 миллионов долларов. Откуда такие бешеные деньги у чиновника? Догадаться не так сложно. Показательно, что в декларации Банка фигурирует один из домов. Впрочем, по цене в 150 тысяч гривен. Даже не смешно...", - говорится в материале.

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