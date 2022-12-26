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Старая Европа провалила экзамен, если бы не ее "петляние", войны в Украине не было бы – эксперт

26 декабря 2022, 14:30
Центр влияния НАТО перейдет в Восточную Европу, а Украина и Польша будут задавать тон.

Украинские военные, ВСУ, Тарас Загородний
Если бы не "петляние" Старой Европы, войны в Украине не было бы/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Войны России против Украины могло бы не быть, если бы не бездействие стран Старой Европы, которые фактически своим поведением дали свое молчаливое согласие на это.

Поэтому эти страны провалили свой экзамен. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Старая Европа провалила свой экзамен. Если бы не петляние и молчаливое согласие Старой Европы, войны бы в Украине не было", – отмечает он.

Это станет одной из причин, почему центр влияния Североатлантического альянса переместится в Восточную Европу, считает Загородний.

"НАТО разваливаться не будет. Альянс показал свою эффективность. Но центр влияния пойдет в Восточную Европу. Украина и Польша будут на острие атаки, а потому будут задавать тон", – прогнозирует эксперт.

Ранее Загородний пояснил, что НАТО выгодно членство в организации Украины ведь наше государство уже стало достаточно мощным в военном плане и может сыграть важную роль в сдерживании России. Также Украина будет сдерживать Турцию в Черноморском регионе. Но против вступления будут откровенные союзники Кремля – в частности, Венгрия и Турция.

Также Загородний отмечает, что Украина станет членом НАТО, причем даже быстрее, чем получит членство в Евросоюзе. Но когда это произойдет – большой вопрос. Изначально членство Украины в НАТО может иметь какую-то промежуточную форму, считает он.

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