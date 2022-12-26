Размечтались о "скорой победе": в Кремле придумали новый метод подготовки военных

Центры для подготовки военных, которые собираются создавать по примеру Чечни, якобы должны "сделать РФ сильнее", думают в Кремле.

В Кремле придумали новый метод подготовки военных/ Минобороны РФ, сайт Кремля

Российская верхушка власти придумала новый способ, как готовить военных, чтобы "быстрее выиграть в войне против Украины". В Кремле предложили создать центры подготовки российских военных по всей стране-агрессоре по примеру Чечни.

Такое предложение озвучили вице-премьер, постпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пишут российские пропагандистские СМИ.

В РФ собираются привлечь к созданию таких центров одного из основателей Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе.

"Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально. И сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем продолжать эту работу, создавать центры на других территориях", – сказал Трутнев.

Он выразил розовые мечты Кремля о том, что такие центры якобы помогут стране-агрессору "становиться сильнее". Также он помечтал о том, что такое решение поможет РФ "быстрее одержать победу в войне".

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что армия страны-агрессора России находится в плачевном состоянии. РФ в войне против Украины пытается взять верх, применяя побольше живой силы, устаревших советских снарядов и крылатых ракет. В армии РФ умеют лишь много говорить, но своих солдат отправляют на поле боя с устаревшими боеприпасами и без необходимой амуниции, говорит советник председателя ОП.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские оккупанты уже несколько месяцев не могут захватить Бахмут на Донетчине. Они бросают туда основные свои силы, но успеха нет. В связи с этим в российской армии усилился раскол.

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