Степанов пояснил, как карантин поможет пережить зиму

Максим Степанов рассказал о карантине / УНИАН

Карантин поможет Украине легче пережить зимний период, хотя пандемия сделает период для страны очень тяжелым.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Reuters, текущие ограничения, введенные правительством, позволят хотя бы оставить прирост случаев заражения коронавирусом на текущем уровне и избежать его возрастания.

"Эти меры помогут Украине пережить тяжелый период, самую тяжелую зиму. Этот период, на мой взгляд, будет очень суровым с точки зрения заболеваемости и количества тяжелобольных", - сказал Степанов.

Министр также отметил "волнующую" тенденцию увеличения заболеваемости COVID-19 среди людей младше 40 лет.

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