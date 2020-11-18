Степанов пояснил, как карантин поможет пережить зиму

Карантинные ограничения помогут избежать роста заболеваемости коронавирусом в зимний период.
Карантин поможет Украине легче пережить зимний период, хотя пандемия сделает период для страны очень тяжелым.
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Reuters, текущие ограничения, введенные правительством, позволят хотя бы оставить прирост случаев заражения коронавирусом на текущем уровне и избежать его возрастания.
"Эти меры помогут Украине пережить тяжелый период, самую тяжелую зиму. Этот период, на мой взгляд, будет очень суровым с точки зрения заболеваемости и количества тяжелобольных", - сказал Степанов.
Министр также отметил "волнующую" тенденцию увеличения заболеваемости COVID-19 среди людей младше 40 лет.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Правительство 11 ноября приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. Как минимум 2 недели в стране с 14 ноября по выходным не будут работать торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и магазины непродовольственных товаров.
- Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ситуацию с COVID-19 в Украине крайне сложной и предположил, что общенациональный карантин будет длиться до апреля 2021 года.
- 17 ноября депутаты провалили голосование за постановление относительно смягчения карантина выходного дня. В проекте постановления №4381, говорилось, что Кабмину стоит пересмотреть запреты на работу ресторанов, кафе, баров, торгово-развлекательных центров, бассейнов, фитнес-центров, спортзалов и учреждений культуры.
- 45 депутатов обратятся в Конституционный суд с требованием отменить карантин выходного дня.
Автор: Екатерина Трохимчук