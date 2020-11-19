Степанов рассказал, кто получит вакцину от COVID-19 в первую очередь

Вакцины хватит для 20% населения нашей страны.
В Минздраве сообщили, что в Украине в первую очередь вакцинировать от коронавируса будут три группы людей.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24, в первую очередь вакцинироваться будут:
- люди с сопутствующими заболеваниями,
- медики и
- пожилые люди.
"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы здравоохранения", - сообщил Степанов.
При этом он сообщил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.
"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставке такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведения вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.
Вакцина от СOVID-19
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