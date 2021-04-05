Степанов спрогнозировал, до какого времени будет буйствовать эпидемия COVID-19

По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, всерьез идею введения коронавирусного локдауна по всей стране власти Украины не рассматривают.
Аналитики Министерства здравоохранения предполагают, что напряженная ситуация с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине будет наблюдаться еще как минимум больше недели. Такой прогноз министр здравоохранения Максим Степанов озвучил в интервью порталу Обозреватель.
"Согласно нашей стратегии, мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидемиологической ситуации там. Введение "красного" уровня происходит абсолютно прозрачно. Есть четкие критерии по уровню, динамике госпитализаций, тестированию и выявлению случаев. Если хотя бы два из них превышают норму в течение трех дней подряд, область переходит на красный уровень", – сказал он.
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Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее сообщалось:
- Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение комендантского часа, как меры ужесточения локдауна в Украине, не обсуждается.
- Позднее он заявлял о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- Эксперты предполагают, что именно он мог вызвать новую волну эпидемии, из-за которой уже девять регионов страны оказались в красной зоне карантина.
- Эпидемиолог Владимир Курпита назвал оптимальный срок локдауна в Украине.
- Кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский объяснил, есть ли смысл в карантинном зонировании и что Украина делает не так.