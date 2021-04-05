Степанов спрогнозировал, до какого времени будет буйствовать эпидемия COVID-19

Максим Степанов / УНИАН

Аналитики Министерства здравоохранения предполагают, что напряженная ситуация с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине будет наблюдаться еще как минимум больше недели. Такой прогноз министр здравоохранения Максим Степанов озвучил в интервью порталу Обозреватель.

"Согласно нашей стратегии, мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидемиологической ситуации там. Введение "красного" уровня происходит абсолютно прозрачно. Есть четкие критерии по уровню, динамике госпитализаций, тестированию и выявлению случаев. Если хотя бы два из них превышают норму в течение трех дней подряд, область переходит на красный уровень", – сказал он.

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