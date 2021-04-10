Столичные копы поймали пьяного неадеквата со змеями на шее

Мужчину со змеями задержали в Киеве / facebook.com/mvs.gov.ua

В Киеве сотрудники патрульной полиции задержали пьяного и агрессивного мужчину с двумя змеями на шее. Он гулял по городу и приставал к прохожим.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, заметили мужчину с пресмыкающимися на шее на улице Клавдиевской. Змеи вели себя беспокойно, что, скорее всего, и заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля.

"Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи – также не сказал, поэтому патрульные задержали мужчину и доставили в райотдел", – говорится в сообщении.

facebook.com/mvs.gov.ua

Также патрульные связались с организацией UAnimals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временный приют.

facebook.com/mvs.gov.ua

В отношении мужчины полицейские составили материалы по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) и по ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) КУпАП.

Напомним: