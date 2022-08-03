Стратегии нет: эксперт назвал главную ошибку России в войне против Украины

Россия своими действиями напоминает собаку, которая бросается из стороны в сторону из-за непонимания направления атаки.
Главная ошибка РФ в войне с Украиной - в отсутствии стратегии. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, бывший исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.
"У них с первых дней все пошло не по плану. Провал блицкрига превратил войну для них в постоянный поиск новых решений. Ситуация с переброской войск под Херсон - новый пример этого. Еще недавно главной целью для них было выйти на границы Луганской и Донецкой областей, а затем предложить переговоры. Теперь уже цель спасать свои войска на правом берегу Херсона. Они напоминают собаку, которая бросается из стороны в сторону из-за непонимания направления атаки", - говорит Андрусив.
В связи с этим, убежден Андрусив, сейчас основной план Путина заключается в том, чтобы суметь продержаться до декабря и за это время захватить как можно больше украинских территорий.
"Он надеется, что энергетический кризис заставить Запад искать с ним компромиссов", - говорит эксперт.
В то же время, считает Андрусив, длительность войны в Украине напрямую будет зависеть от возможности Путина вести боевые действия.
"Чем дольше он будет зарабатывать, тем дольше будет воевать. Последнюю точку в войне поставят только эффективные санкции. Без этого на каждый наш героизм он будет клепать новые бригады и посылать их сюда", - резюмировал Андрусив.
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