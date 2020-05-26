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Кровавое преступление: в центре Киева подстрелили мужчину

26 мая 2020, 21:28

По информации полиции, во время стрельбы был ранен 37-летний мужчина. Сейчас проводятся поиски преступника.

Рука с пистолетом
На Печерске в Киеве произошла стрельба / SKELET-info

Стрельба в Киеве - в столице в центре на Печерске произошла стрельба, в результате которой был ранен  37-летний мужчина.

По информации пресс-службы Национальной полиции столицы, сообщение о стрельбе на улице Драгоманова поступило в 18:20.

По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация, добавили в полиции.

Как ранее писал Главред, в Кривом Роге тяжелое ранение в результате стрельбы из травматического оружия получил прокурор местной прокуратуры №3 Алексей Пипка. Соответствующее сообщение в пятницу, 22 мая, опубликовал местный портал Первый городской со ссылкой на собственные источники. 

Напомним, ранее в Киеве возле дома №17 по Броварскому проспекте у ресторана Мафия произошла драка со стрельбой. После отдыха в заведении компания молодых людей не захотела оплачивать счет. Затем они нанесли телесные повреждения охраннику. Его коллега применил в ответ оружие.

новости Киева стрельба полиция
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