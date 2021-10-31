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"Стыдно": Голубовская жестко обратилась к врачам, призывающим не лечить невакцинированных

31 октября 2021, 12:11

Медик призвала коллег к гуманности, поскольку "даже раненных и больных подбирают во время войн и оказывают им медицинскую помощь".

Голубовская
Голубовская жестко обратилась к врачам, призывающим не лечить невакцинированных / УНИАН

Главный врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская выразила недовольство и возмущение по поводу медиков, призывающих не лечить пациентов, не вакцинированных от коронавируса. Она подчеркнула, что никто не знает, что будет завтра с каждым из нас.

"И да, давайте оставаться людьми. Ибо никто не знает, что будет завтра с каждым из нас. Мне стыдно за тех людей, особенно коллег, которые, стремясь быть в тренде или по каким-то другим причинам, опускаются до подобных заявлений. Можно понимать или не понимать глубоко проблему, но призывы, по сути, к убийству, разделение своих соотечественников на более правильных и менее правильных - не допустимо в любом случае", - заявила Голубовская на своей странице в Facebook.

Медик призвала коллег к гуманности, поскольку "даже раненных и больных подбирают во время войн и оказывают им медицинскую помощь, согласно Женевской конвенции 1949 г.".

"Даже раненных и больных подбирают во время войн и оказывают им мед. помощь, согласно Женевской конвенции 1949 г., следуя здравому смыслу, человечности и гуманизму. Я уже не говорю о ст. 139 УКУ, которая предусматривает ответственность медицинского работника за такие действия. Вы подумали о том, как это читать и слушать тем пациентам, которые сейчас тяжело болеют. От врачей!!!", - высказалась Голубовская.

Также главный врач-инфекционист Минздрава обратилась к пациентам и докторам с призывом начинать лечение на ранних стадиях болезни, поскольку это "в ряде случаев спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение и/или облегчает симптомы болезни".

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"Вакцинируйтесь, кто не успел", - подчеркнула Голубовская.

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Ольга Голубовская новости Украины вакцинация от коронавируса
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