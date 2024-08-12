Свято место пусто не бывает: Вакарчук показал, кем заменил Кристину Соловий

Незаменимых не существует. После разрыва сотрудничества с Кристиной Соловий, Святослав Вакарчук впервые показал, кому уступила место его экс-подопечная.

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После сотрудничества с Соловий Вакарчук набирает новых молодых звезд / Коллаж: Главред, Фото: instagram.com/soloviyka

Пути Кристины Соловий и Святослава Вакарчука пересеклись, когда девушка пришла на кастинг "Голосу країни", тогда известный певец занимал место в тренерском кресле шоу. После проекта молодая звезда выбрала его в качестве своего наставника.

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий - украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Тримай" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий - первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Однако впоследствии связь двух артистов таки разорвалась. Соловий признается, что иногда она была опрометчивой в некоторых высказываниях и слишком острой на язык, из-за чего лидер "Океана Эльзы" держит на экс-подопечную обиду.

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Однако, несмотря на все, певица благодарна Святославу, однако, по ее словам, она хотела выражать свою индивидуальность, поэтому и не стала продлевать контракт.

Однако, как известно, свято место пусто не бывает. И без Кристины у артиста есть очень много желающих, которые бы мечтали с ним сотрудничать.

Не факт, что украинскую исполнительницу Jerry Heil знало бы такое количество людей, если бы не фронтмен "Океана Эльзы". Певица отметила, что именно Вакарчук помог ей пробиться в украинский шоу-бизнес.

"8 лет назад именно Святослав впервые дал сильный подъем моей карьере, тогда еще как кавер исполнительнице, которая тогда исполнила "Я так хочу к тебе". Святослав запостил это в Twitter, и тысячи людей так впервые услышали обо мне", - отметила она на странице в Instagram.

Но не одна Jerry Heil в восторге от Вакарчука. Молодая исполнительница KOLA, также восхищается опытным ментором.

На своей странице в Іnstagram молодая звезда выразила глубокую благодарность артисту. Она описала его как того, кто готов поддерживать малоизвестных артистов.

"Вы поддерживаете молодых музыкантов, даете им дорогу, пытаетесь им помочь - я благодарю вас за то, что вы такой, за то, что у вас доброе сердце и необъятный талант", - написала KOLA.

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К слову, недавно Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске. Меру наказания артистке будет определять Ильичевский городской суд. Ей грозит штраф, общественные работы, исправительные работы с отчислением 20% заработка, или 15 суток админареста.

Сама Кристина Соловий жестко отреагировала на этот инцидент. Певица заявила, что больше не будет участвовать в фестивале, а всю историю назвала "отвратительной мерзостью".

В свою очередь мама Кристины Соловий уже отреагировала на "нецензурный" скандал звездной дочери. В Черноморске со сцены артистка высказалась о старом названии города с использованием обсценной лексики, на нее клали административный протокол по статье 173 КУоАП.

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