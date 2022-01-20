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Связали веревкой и избивали до полусмерти: под Одессой жестоко издевались над подростком

20 января 2022, 21:33

Во время игры злоумышленники начали приставать к подростку, чтобы он признал свою вину.

полиция
Полиция Одесской области / Нацполиция

В Одесской области в Болградской ОТГ односельчане избили, связали и удерживали подростка за вымышленное похищение их музыкальной колонки.

Как сообщают в полиции, 32-летний и 17-летний злоумышленники незаконно лишили свободы 15-летнего знакомого. Это произошло в гараже старшего мужчины, где они собрались играть в карты.

Во время игры злоумышленники начали приставать к подростку, чтобы он признал свою вину. Когда юноша стал отрицать причастность к воровству, тогда к нему применили силу.

Побитый парень несколько часов просидел связанным, пока не смог развязать веревки и убежать домой. О содеянном он рассказал отцу, который сразу обратился в правоохранительные органы.

"Юноша, который пострадал от противоправных действий подельников, сейчас находится в больнице с травмой головы, он пройдет судебно-медицинскую экспертизу и по ее результатам будем решать вопросы дальнейших действий в отношении злоумышленников", - говорит начальник следственного отдела Болградского районного отдела полиции Валентина Истомина.

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Как накажут

За совершенное им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы человека) Уголовного кодекса Украины Под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

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Как ранее сообщали, в Запорожской области случился дикий случай. Группа подростков в течение нескольких часов жестоко издевалась над 14-летним парнем.

Его заставляли глотать подожженные сигареты, обливали на улице холодной водой, вымогали деньги и угрожали закопать. Ребенка спасла мама, которая учуяла что-то неладное, разыскала сына и вырвала его из рук садистов.

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Одесса подростки избиение
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