УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жестоко избивали и угрожали закопать: под Запорожьем случилась трагедия с 14-летним подростком

18 января 2022, 19:30

Родители вызвали скорую помощь и полицию после увиденного.

насилие
Насилие / pixabay

В Запорожской области случился дикий случай. Группа подростков в течение нескольких часов жестоко издевалась над 14-летним парнем.

Его заставляли глотать подожженные сигареты, обливали на улице холодной водой, вымогали деньги и угрожали закопать. Ребенка спасла мама, которая учуяла что-то неладное, разыскала сына и вырвала его из рук садистов.

Как известно, ситуация случилась в субботу, 15 января, в поселке Кушугум под Запорожьем. Егор ушел из дома и долго не возвращался. Его мама Анна пыталась дозвониться 14-летнему сыну, но мобильный телефон был отключен. Женщина забила тревогу, сперва она обзвонила всех родственников, а затем нашла старый телефон сына и по книге контактов начала набирать номера друзей.

"Одна из его знакомых девочек сказала, что видела его на улице со Славиком Б. Это нехороший парень, Егор учился с ним с 1-го класса, но я всегда просила с ним не дружить. Я тут же набрала маму этого Славика. Дело в том, что она живет в городе, а ее сын, хоть ему и 15 лет, проживает самостоятельно в доме ее бывшего мужа. Узнала адрес и мы с мужем поехали туда", – рассказывает Анна, пишет Обозреватель.

Родители не могли попасть в дом ​

Сначала родителям никто не открывал калитку, но в доме горел свет и гремела музыка. Тогда мама сама вошла во двор и увидела на крыльце девочку, которая курила – увидев женщину, она тут же бросилась в дом.

Реклама

"Вышел этот Славик. Телефон сына оказался у него. Он заявил, что Егор якобы дал ему его подержать. Он начал рассказывать, что якобы они отбили сына у каких-то мужиков на остановке, забрали у них его телефон и спасли его. Позже они вывели Егора под руки. Он уже не мог сам передвигаться! Я обняла его", – вспоминает мама.

Родители тут же вызвали скорую помощь и полицию.

Читайте такжеУбили и закопали в погребе: поиски 11-летнего ребенка закончились трагедией под Запорожьем

Над парнем издевались в течение нескольких часов

Сейчас Егор находится в больнице, а полиция выясняет все подробности инцидента.

Как удалось узнать маме, в доме находилось семь человек в возрасте от 12 до 15 лет, среди них были и девочки. Подростки издевались над мальчиком несколько часов.

"Сначала разговор зашел о какой-то девочке, потом с него стали вымогать деньги. Просили тысячу гривен, затем уже сумма дошла до 13 тысяч", – рассказывает Анна.

Егора заставляли глотать горящие сигареты, тушили их об него, били, выводили на улицу и обливали водой.

"Они ему сказали, что так будет до 21 часа, а потом они его просто закопают", - рассказывает мама.

Полицейские задержали двух подростков - Славу Б. и Сергея М. Вскоре районный суд Запорожья должен избрать им меру пресечения.

Двух подростков задержала полиция

Сам Егор запуган, родители находятся рядом с ним в больнице, но уже хотят забирать домой. С парнем еще будут работать следователи и психологи.

"Мама задержанного полицией Славы плакала, но говорила, что пусть он сам теперь отвечает за свои поступки, она его предупреждала. На контакт выходила мама еще одного участника этого издевательства, просила прощения за сына, предлагала помощь, хотела приехать и встретиться. Но я пока никого из них видеть не хочу", – вздыхает мама Егора.

В полиции говорят, что кроме уголовного производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) открыли еще два дела. Одно касается статьи "разбой", поскольку виновные отбирали у парня мобильный телефон. Также решается вопрос о дальнейшей квалификации действий этой группы подростков.

Тем временем в соцсетях появляются сообщения о том, что семья якобы собирает деньги на лечение Егора. Но на самом деле это не так, пока родители справляются сами и ни у кого помощи не просят.

Читайте такжеПолная антисанитария и чужой дядя: в Запорожье умерла 4-месячная девочка, ее мать разыскивают

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Читайте также:

viber
новости Запорожья подростки
Сейчас вы просматриваете новость «Жестоко избивали и угрожали закопать: под Запорожьем случилась трагедия с 14-летним подростком». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартитНевероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартит Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь бедуКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечениеЛюбовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечение В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причинаВ АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причина Россия неизбежно развалится, или Почему мечтам о восстановлении Российской империи не суждено сбытьсяРоссия неизбежно развалится, или Почему мечтам о восстановлении Российской империи не суждено сбыться
19:58

В центре Киева продают квартиру-палаццо за 1 млн долларов - в сети ее раскритиковали

19:50

СП-2 станет яблоком раздора между США и ФРГ: Берлин не решится ударить по трубе Газпрома – BloombergВидео

19:49

Крещение на Донбассе: оккупанты готовят провокационный обстрел верующихВидео

19:31

Страшный пожар на Черниговщине: погибли трое детей пяти и четырех летВидео

19:30

Жестоко избивали и угрожали закопать: под Запорожьем случилась трагедия с 14-летним подросткомВидео

Реклама
19:29

МИД об агрессии России: украинцы побеждают, когда "держат голову холодной"Видео

19:22

Россия ставит ультиматум, а Запад не спешит с ответным ударом: чем опасна ситуация для Украинымнение

19:12

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииВидео

19:11

Муж Маши Ефросининой подрался ради нее с 12 огромными мужчинамиВидео

19:07

Гороскоп на завтра, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – врагиВидео

18:53

Фермер из Закарпатья по всему миру купил сотню оленей, чтобы пополнить фауну леса КарпатВидео

18:52

Давление на Украину и реализация "Минска" по Донбассу: в России разразились требованием к СШАВидео

18:43

Германия не будет поставлять оружие Украине: Шольц намерен остановить РФ с помощью дипломатииВидео

18:19

Цены на газ в Украине убивают стеклянную отрасль - 12 тысяч человек под угрозой безработицыВидео

18:11

На голливудскую актрису напал медведь на съемочной площадке

18:07

Люди боялись подойти: в Черновцах посреди улицы нашли настоящего питонаВидео

18:07

Денежная удача и дом полная чаша: топ-4 знака, которые в год Тигра не будут ни в чем себе отказыватьВидео

17:44

Украинский шоумен Анатолий Анатолич стал жертвой американских бездомных

17:40

Украина и НАТО – участники переговоров по безопасности: США назвали условие РоссииВидео

17:31

"Я - обычный, а ты - конкретный": Гордон и Комаровский обменялись комплиментамиВидео

Реклама
17:19

Как убрать жировик на лице в домашних условиях и у косметолога

17:09

Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

17:06

Погода совсем никуда: диспетчеры разворачивают самолеты из Киева во Львов

17:02

Британия доставила вооружение в Украину в обход Германии: в МИД разъяснили неразберихуВидео

16:59

72-летнюю Аллу Пугачеву жестоко раскритиковали за неудачное сэлфи

16:42

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

16:31

Moderna разрабатывает единую вакцину от гриппа и COVID-19: когда она появитсяВидео

16:29

"Готовы к серьезному диалогу": Германия призвала РФ забрать войска от украинской границыВидео

16:26

Оставила ребенка в горах мусора: в Запорожье умер младенец, которого мать бросила в гостях

16:10

Кармические узлы меняют знак на полтора года: Львам - успех в карьере, Весам - большие деньги, Козерогам - любовьВидео

16:07

"Инфекция не исчезнет": в Pfizer рассказали, что и когда вернет мир к прежней жизниВидео

16:00

В Украине взлетели цены на топливоВидео

15:54

"Птицеводство под угрозой коллапса": украинцам рассказали, что будет с ценами на куриное мясоВидео

15:39

Какое масло может продлить жизнь - комментарий ученых

15:19

Alyona Alyona обнажила грудь и рассказала об опасностях онкологических заболеваний

15:15

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:14

Насморк, головная боль и усталость: в Минздраве назвали симптомы коронавируса ОмикронВидео

14:51

Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого

14:43

Оккупированный Донбасс приближается к России: в ЕС бьют тревогу из-за ситуации с "ЛДНР"Видео

14:37

Блинкен летит в Украину на встречу с Зеленским: в Госдепе обнародовали цель визитаВидео

Реклама
14:36

В Николаеве студент жестоко убил прохожего

14:36

В Нацбанке рассказали, почему резко упал курс гривны

14:33

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаВидео

14:30

Эрдоган не верит во вторжение РФ в Украину, но с Путиным переговоритВидео

14:12

Скандал в киевском ресторане: заведение извинилось за выбитые зубы, а за оскорбленного ребенка – нет

14:11

"На дорогах - гололед, на трассах - каша": синоптик предупредила о похолодании в Украине

14:05

"Никуда не уезжал": Назарбаев прервал молчание и впервые выступил с обращениемВидео

14:03

У Европарламента новый президент: пост впервые за 20 лет достался женщине

13:55

С самолета в суд: в чем обвиняется Порошенко, и почему его шоу-приезд не сулит ничего хорошего Украине

13:54

Мининфраструктуры жестко ломает коррупционные схемы наживы на моряках - министр

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять