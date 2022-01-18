Жестоко избивали и угрожали закопать: под Запорожьем случилась трагедия с 14-летним подростком

Насилие / pixabay

В Запорожской области случился дикий случай. Группа подростков в течение нескольких часов жестоко издевалась над 14-летним парнем.

Его заставляли глотать подожженные сигареты, обливали на улице холодной водой, вымогали деньги и угрожали закопать. Ребенка спасла мама, которая учуяла что-то неладное, разыскала сына и вырвала его из рук садистов.

Как известно, ситуация случилась в субботу, 15 января, в поселке Кушугум под Запорожьем. Егор ушел из дома и долго не возвращался. Его мама Анна пыталась дозвониться 14-летнему сыну, но мобильный телефон был отключен. Женщина забила тревогу, сперва она обзвонила всех родственников, а затем нашла старый телефон сына и по книге контактов начала набирать номера друзей.

"Одна из его знакомых девочек сказала, что видела его на улице со Славиком Б. Это нехороший парень, Егор учился с ним с 1-го класса, но я всегда просила с ним не дружить. Я тут же набрала маму этого Славика. Дело в том, что она живет в городе, а ее сын, хоть ему и 15 лет, проживает самостоятельно в доме ее бывшего мужа. Узнала адрес и мы с мужем поехали туда", – рассказывает Анна, пишет Обозреватель.

Родители не могли попасть в дом ​

Сначала родителям никто не открывал калитку, но в доме горел свет и гремела музыка. Тогда мама сама вошла во двор и увидела на крыльце девочку, которая курила – увидев женщину, она тут же бросилась в дом.

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"Вышел этот Славик. Телефон сына оказался у него. Он заявил, что Егор якобы дал ему его подержать. Он начал рассказывать, что якобы они отбили сына у каких-то мужиков на остановке, забрали у них его телефон и спасли его. Позже они вывели Егора под руки. Он уже не мог сам передвигаться! Я обняла его", – вспоминает мама.

Родители тут же вызвали скорую помощь и полицию.

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Над парнем издевались в течение нескольких часов

Сейчас Егор находится в больнице, а полиция выясняет все подробности инцидента.

Как удалось узнать маме, в доме находилось семь человек в возрасте от 12 до 15 лет, среди них были и девочки. Подростки издевались над мальчиком несколько часов.

"Сначала разговор зашел о какой-то девочке, потом с него стали вымогать деньги. Просили тысячу гривен, затем уже сумма дошла до 13 тысяч", – рассказывает Анна.

Егора заставляли глотать горящие сигареты, тушили их об него, били, выводили на улицу и обливали водой.

"Они ему сказали, что так будет до 21 часа, а потом они его просто закопают", - рассказывает мама.

Полицейские задержали двух подростков - Славу Б. и Сергея М. Вскоре районный суд Запорожья должен избрать им меру пресечения.

Двух подростков задержала полиция

Сам Егор запуган, родители находятся рядом с ним в больнице, но уже хотят забирать домой. С парнем еще будут работать следователи и психологи.

"Мама задержанного полицией Славы плакала, но говорила, что пусть он сам теперь отвечает за свои поступки, она его предупреждала. На контакт выходила мама еще одного участника этого издевательства, просила прощения за сына, предлагала помощь, хотела приехать и встретиться. Но я пока никого из них видеть не хочу", – вздыхает мама Егора.

В полиции говорят, что кроме уголовного производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) открыли еще два дела. Одно касается статьи "разбой", поскольку виновные отбирали у парня мобильный телефон. Также решается вопрос о дальнейшей квалификации действий этой группы подростков.

Тем временем в соцсетях появляются сообщения о том, что семья якобы собирает деньги на лечение Егора. Но на самом деле это не так, пока родители справляются сами и ни у кого помощи не просят.

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