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"Так же как и парни": в Раде объяснили заявления насчет мобилизации женщин

Алексей Тесля
10 ноября 2024, 02:30
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Женщины 18-25 лет должны проходить базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру, говорит Соломия Бобровская.
мобилизация, женщины
/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Согласно действующему украинскому законодательству, женщины могут вступить в ряды Сил обороны только добровольно, заявила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Поэтому тема принудительной мобилизации женщин раздута искусственно, подчеркнула она в комментарии Каналу 24.

Нардеп обратила внимание на то, что никаких предложений или инициатив из Генерального штаба и от гражданского общества по мобилизации женщин в ряды ВСУ пока не было, однако высказала убеждение в том, что в Украине должен быть один подход для мужчин и женщин.

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"Женщины, так же как и парни, в возрасте 18-25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", — уверена она.

Инфографика закона о мобилизации
/ фото: Главред

В то же время народная избранница уточнила, что просто "с улицы" принудительно женщин не будут мобилизовать, а на сегодня существует лишь предложение не обязательной службы, а лишь наличие опыта у женщин на случай повторной полномасштабной или неполномасштабной войны в Украине.

Она также добавила, что имеющегося мужского мобилизационного ресурса достаточно. Поэтому, отметила она, эту тему абсолютно искусственно подогревают.

"Чтобы женщины знали, как себя вести, не бились в истерике, не делали лишних движений и т.д., чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного, и таким образом мы, как общество, готовимся к вызовам военным", — резюмировала нардеп.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщал Главред, ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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