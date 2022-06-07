Там есть азовцы: Украина и РФ провели обмен телами погибших военных

Россия передала Украине тела погибших защитников Азовстали / twitter.com/Kozatsky_D / полк "Азов"

Украина и Россия провели обмен телами погибших военных. В целом было обменяно 160 тел. Среди погибших есть бойцы полка "Азов". Об этом заявила пресс-зсекретарь полка Анна Головко, сообщает Associated Press.

В Киев были переданы тела украинских военных, которые погибли во время боев на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Обмен произошел в Запорожской области. По данным Головко, 52 человека являлись военными "Азова". Это подтвердил и бывший командир полка Максим Жорин.

Мать одного из погибших рассказала, что ей позвонили из полка "Азов" и сообщили, что тело ее сына может быть среди тех, которых передали Киеву.

Стоит отметит, что сейчас будут проводить анализ ДНК для идентификации останков.

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Эвакуация с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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