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В Минэнерго рассказали, до какого времени не будут повышать тарифы на свет

8 мая 2020, 16:50

И.о. главы Минэнерго Ольга Буславец высказалась по поводу резонансной темы - вероятного повышения тарифов на электроэнергию для украинцев.

Электричество
В Минэнерго рассказали, до какого времени не будут повышать тарифы на свет / УНИАН

Вплоть до конца 2020-го тарифы на электроэнергию для украинского населения не будут увеличивать. 

С таким заявлением в пятницу, 8 мая, выступила и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - рассказала она.

Напомним, на минувших выходных стало известно, что цены на электроэнергию для промышленности подняли на 46% – до 1297 гривен за мегаватт-час. Сотрудники Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в отраслях энергетики и коммунальных услугах (НКРЭКУ) предложили Верховной Раде рассмотреть повышение тарифов на электроэнергию для населения и отменить льготную категорию потребления до 100 киловатт/час (нынешний тариф — 75 копеек без НДС).  Это, как считают в НКРЭКУ, позволит дополнительно получить 12 млрд гривен до конца года и выведет рынок электроэнергии из проблемной ситуации.

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