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Террористку "ДНР" Корсу взорвали свои: в Сеть слили переговоры "Беса" с ФСБ

19 февраля 2023, 22:26
Террористку Ольгу Качуру убили представители военного командования "ДНР", уверен Игорь Безлер.
корса
Место ликвидации террористки Корсы / t.me/kazansky2017

Бывшего командира артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру (кличка Корса) ликвидировали сами боевики.

Об этом идет речь в переговорах боевиков, перехват которых публикует Главное управление разведки Министерства обороны.

Один из бывших главарей "ДНР" Игорь Безлер (кличка "Бес") в разговоре с кадровым сотрудником ФСБ обсуждал ликвидацию террористки "Корсы" и взрывы во время ее захоронения.

видео дня

По словам "Беса", террористку убили представители военного командования "ДНР". Кроме того, он предположил, что на ее похоронах планировалось убийство и других боевиков.

"Такое впечатление, что убийство "Корсы" было спланировано так, чтобы всех нас собрать и одним махом положить, я так понимаю", – не исключил Безлер.

По его словам, во время прощания с террористкой должны были присутствовать главари так называемой "ДНР".

Что известно о "Корсе"

Ранее Главред писал о том, что бывший подполковник милиции Ольга Качура с позывным "Корса", является наводчицей "Градов" "Горловского реактивного дивизиона".

По словам Качуры, преступления боевиков под ее командованием зафиксированы в районе Славянска, Дружковки, Горловки, Дебальцево и Зорянки.

В подчинении Корсы находилось 150 боевиков. Режим дня построен так же, как и в большинстве подразделений террористов.

Отметим, что Качура в прошлом – работница правоохранительных органов Украины, она проживала в Донецке и переметнулась на сторону врага.

Террористка была уничтожена во вражеском тылу. Вероятно, ее автомобиль взорвали, сообщил украинский журналист Денис Казанский.

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