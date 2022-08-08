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Террористку взорвали в авто: подробности уничтожения в "ДНР" скандальной Корсы

8 августа 2022, 12:26

Террористка Ольга Качура была уничтожена во вражеском тылу.

корса
Место уничтожения Корсы / t.me/kazansky2017

Стали известны подробности уничтожения на Донбассе бывшей командирши артиллеристов "ДНР" Ольги Качуры (кличка Корса).

Террористка была уничтожена во вражеском тылу. Вероятно, ее автомобиль взорвали, сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Он также опубликовал фото с места ликвидации Качуры.

"Пишут, что это ее автомобиль, в который то ли выстрелили из ПТУРа, то ли взорвали неизвестным взрывным устройством. Якобы опять "неуловимая ДРГ". И это при том, что никаких украинских ДРГ в Горловке не было с 2014 года. На 90% можно утверждать, что "Корсу" замочили свои. Сценарий ровно тот же, что с Бедновым и Мозговым в 2015-м", - написал Казанский.

Террористку взорвали в авто: подробности уничтожения в 'ДНР' скандальной Корсы

Что известно о "Корсе"

Ранее Главред писал о том, что бывший подполковник милиции Ольга Качура с позывным "Корса", является наводчицей "Градов" "Горловского реактивного дивизиона".

По словам Качуры, преступления боевиков под ее командованием зафиксированы в районе Славянска, Дружковки, Горловки, Дебальцево и Зорянки.

В подчинении Корсы находилось 150 боевиков. Режим дня построен так же, как и в большинстве подразделений террористов.

Отметим, что Качура в прошлом – работница правоохранительных органов Украины, она проживала в Донецке и переметнулась на сторону врага.

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