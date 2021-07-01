Трагедия на полумарафоне во Львове: названа причина смерти молодого бегуна

. Известны подробности смерти бегуна на полумарафоне во Львове / Фото facebook.com/andriy.sadovyi

Во время полумарафона во Львове умер один его участников - 23-летний парень Никита. Директор управления молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета Антон Никулин раскрыл детали трагедии.

Молодой бегун мог выпить перед забегом энергетик , который "глушил" сигналы организма.

"Никита не был профессиональным спортсменом, а самоучкой-любителем, работал айтишником. Бегал с высоким пульсом (175-189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к "красной" зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой. Также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, которая глушила сигналы организма", - написал Никулин в Facebook.

По его словам, одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма.

Никулин добавил, что 15-километровую дистанцию ​​полумарафона Никита пробежал очень быстро, установив личный рекорд. Он изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километр.

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Как сообщал Главред, на Львовском полумарафоне в воскресенье, 27 июня, умер бегун. Парень был студентом, его фамилию не разглашают. Спасатель-волонтер рассказал, что участнику забега оперативно предоставили медпомощь – реанимировали около часа, однако так и не смогли вернуть к жизни.

30 июня стало известно, что во время проведения львовского полумарафона, проходившего в городе 26-27 июня, стало плохо еще одному участнику. Его удалось реанимировать, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.