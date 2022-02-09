Трагедия на заводе: в Киеве рабочего задавило станком

В Киве станок придавил рабочего / фото ГСЧС

В среду, 9 февраля, на одном из столичных коммунальных предприятий по улице Стройиндустрии погиб рабочий, сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"9 февраля в 10:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных коммунальных предприятий по ул. Стройиндустрии, 9-А в Голосеевском районе столицы погиб человек", - говорится в сообщении.

В цеху мужчину привалило промышленным оборудованием, весом около 9 тонн. К месту вызова был направлен аварийно-спасательный отряд специального назначения.

Спасатели с помощью пневматического инструмента вытащили тело погибшего из-под станка. Все обстоятельства будут установлены правоохранительными органами.

Ранее Главред писал о том, что под Черкассами на предприятии в селе Боровица произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом с двумя работниками. Мужчин обнаружили без признаков жизни на работе.

Реклама

Также напомним, в Днепропетровской области в Павлограде произошел страшный случай. На рабочего упала стрела крана с бетонной плитой впридачу.

Читайте также: