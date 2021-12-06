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Трагедия в Луцке: покончила с собой мама умершей от отравления каштанами девочки

6 декабря 2021, 12:46
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Ранее на Волыни в детской больнице умерла 8-летняя девочка, которую медики пытались спасти несколько дней.

Скорая помощь
В Луцке женщина выбросилась из окна / УНИАН

В Луцке покончила жизнь самоубийством мама 8-летней девочки, которая ранее умерла от отравления каштанами.

Об этом сообщает ВолыньPost со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что 6 декабря в 5:22 правоохранители получили сообщение, что из окна многоэтажного дома выбросилась 52-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Тело было отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

Самоубийство в Луцке: в полиции раскрыли детали

Как уточняет Гал-Инфо со ссылкой на правоохранителей, женщина выпала из окна седьмого этажа на проспекте Возрождения.

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В комментарии Марина Балдич из сектора коммуникации ГУНП в Волынской области подтвердила эту информацию. По ее словам, примерно в 5 часов утра в полицию поступило сообщение, что из окна 7-го этажа многоэтажки на проспекте Возрождения выпала женщина. Личность погибшей полицейские установили. Ею оказалась 54-летняя местная жительница.

"Сведения должным образом задокументированы и зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений", - отметила Марина Балдич.

Полиция готовится внести данные в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса с примечанием самоубийство.

Что известно о смерти 8-летней девочки в Луцке

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни в детской больнице умерла 8-летняя девочка.

Родители вызвали скорую 21 октября. При этом сами лечили ее до этого несколько дней.

Медики выяснили, что ранее ребенок ел каштаны. После этого состояние девочки ухудшилось и она не ела ничего, только пила воду.

В больнице малышка потеряла сознание и попала в реанимацию.

Врачи винят в трагедии родителей, которые долгое время занимались самолечением. По их словам, ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии.

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новости Волыни новости Луцка самоубийство
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