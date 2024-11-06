Трамп позвонит Путину, а в 2025 году начнутся переговоры о мире - CNBC

Коротко:
- Трамп сразу после победы позвонит Путину
- Вашингтон будет инициировать переговоры в начале 2025 года
- В вероятной сделке вряд ли будет включено возвращение всех территорий Украины
Утром 6 ноября The Hill сообщило, что представитель от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Теперь он, вероятно, сразу же займется вопросом окончания войны в Украине.
Как прогнозирует CNBC, сегодня же Трамп планирует позвонить кремлевскому диктатору Путину, а в начале 2025 года начать диалог об установлении мира в Украине.
Как заявил работник Королевского института оборонных исследований Тим Вилласи-Уилси, во время переговоров Украина вряд ли сможет заключить соглашение, которое бы предусматривало возвращение всех временно оккупированных территорий, в том числе Крыма на Донецкой области.
При этом, не исключено, что ни один чиновник страны-агрессора России не попадет под международный трибунал. Под большим вопросом будет и будущее Украины в НАТО.
Что такое CNBC?
CNBC - американский телевизионный канал, основанный NBC Universal Television Group - одним из подразделений NBC Universal, который, в свою очередь, входит в корпорацию Comcast. Основной контент - экономические новости, документальные фильмы на бизнес-тематику и реалити-шоу, пишет Википедия.
План Трампа по окончанию войны в Украине
Напомним, Главред писал, что еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что разработал детальный план мирного завершения войны в Украине. Однако политик отказывался его раскрывать до выборов.
Впоследствии стало известно, что по словам помощников Дональда Трампа, он будет действовать с "потрясающей скоростью", чтобы завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке. Так, война в Украине может быть прекращена путем создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО.
Недавно также сообщалось, что победа Дональда Трампа на выборах может быть связана с риском для страны-агрессора РФ, ведь его предложение по завершению войны в Украине вряд ли устроит диктатора Владимира Путина.
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