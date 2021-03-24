Транспортный коллапс в Киеве: люди блокируют автобусы и стоят в очередях

В столице транспортный коллапс

Вечером в среду, 24 марта, в Киеве образовался коллапс - на остановках общественного транспорта наблюдаются огромные очереди из-за того, что в столице действует ограничение на количество пассажиров в транспорте, пишет РБК-Украина.

В частности, на Левобережной в очереди стоят около сотни людей. При этом на Черниговской - людей поменьше.

В маршрутных такси висят объявления, что в салон транспорта допускается лишь 11 человек.

Отметим, ограничения на транспорте в Киеве по количеству пассажиров в салоне действуют уже несколько дней, и сегодня в столице образовались огромные очереди. В связи с тем, что люди не могут добраться до места назначения, участились случаи блокирования движения автобусов и троллейбусов.

Локдаун в Киеве - о чем ранее сообщал Главред: