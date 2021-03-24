Транспортный коллапс в Киеве: люди блокируют автобусы и стоят в очередях

Люди часами стоят на остановках в ожидании нужного маршрута. Нервы не выдерживают и граждане берут транспорт штурмом.
Вечером в среду, 24 марта, в Киеве образовался коллапс - на остановках общественного транспорта наблюдаются огромные очереди из-за того, что в столице действует ограничение на количество пассажиров в транспорте, пишет РБК-Украина.
В частности, на Левобережной в очереди стоят около сотни людей. При этом на Черниговской - людей поменьше.
В маршрутных такси висят объявления, что в салон транспорта допускается лишь 11 человек.
Отметим, ограничения на транспорте в Киеве по количеству пассажиров в салоне действуют уже несколько дней, и сегодня в столице образовались огромные очереди. В связи с тем, что люди не могут добраться до места назначения, участились случаи блокирования движения автобусов и троллейбусов.
Локдаун в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
- При этом общественный транспорт в Киеве должен работать в условиях соблюдения строгих противокоронавирусных ограничений. Заполненность салонов не должна превышать 50% от количества сидячих мест.
Автор: Екатерина Трохимчук