Третья доза вакцины: кто из украинцев получит бустерную прививку

В Украине будет третья доза вакцины от коронавируса / УНИАН

В Минздраве рассказали, кому именно и при каких условиях будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19.

По данным УНИАН, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что на прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которая сформулировала рекомендации по дополнительной вакцинации.

"Эта дополнительная доза будет рекомендована тем, которые имеют иммуноскомпроментованные или иммуносупрессивные состояния, в том числе у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины. Скорее всего, мы на этой неделе уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Минздрава", - сказал Кузин.

Читайте также"Вакцинацией мы это не одолеем": известный врач назвал сроки коллапса в УкраинеВ частности, дополнительные дозы прививки от коронавируса будут рекомендованы людям с трансплантацией органов, тем, кто постоянно принимает иммуносупрессивные препараты, и имеют иммунодефицитные состояния как первичные, так и приобретенные.

Причем, для этого будут прописаны четкие рекомендации.

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Напомним, итальянские исследователи из Лаборатории обнаружения моноклональных антител и Университетского госпиталя Сьены заявили, что для получения иммунитета против коронавируса людям необходима дополнительная прививка. Она предоставляет возможность приобретения так называемого гибридного иммунитета.

Также ранее известный эпидемиолог заявила, что главная проблема тех, кто против вакцинации от коронавируса, в дезинформации. По словам Татьяны Чумаченко, люди не могут сделать правильные выводы.