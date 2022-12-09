Трибунал для Лукашенко: Беларусь является соучастницей агрессии РФ - Чорновил

"Верхушка" Беларуси может однозначно попасть под юридическую ответственность, уверен Тарас Чорновил.

Тарас Чорновил уверен в ответственности Александра Лукашенко за преступления в Украине / УНИАН

Несмотря на помощь белорусского режима российским оккупантам в войне, в Украине пока нет серьезной юридической, международной или хотя бы внутренней инициативы о привлечении военных преступников из Республики Беларусь к ответственности за преступления против человечности.

Об этом заявил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил в интервью Главреду.

"Для серьезных юристов не является большой проблемой определить в условиях, когда белорусская армия не пересекла украинскую границу, кто конкретно виновен в преступлениях против Украины. Виноваты ли местные офицеры и генералы? Очевидно, что нет, и их толком не за что привлекать. Но виновны ли командующие - их министр обороны, руководитель Совбеза, сам Лукашенко и другие высокопоставленные лица в том, что белорусская территория была сознательно предоставлена для нападения на Украину? Безусловно, виновны. И "верхушка" Беларуси может однозначно попасть под юридическую ответственность либо в рамках ответственности российской стороны за эту агрессию как ее соучастники, либо в рамках отдельных процессов, где будет отделяться их роль", - подчеркнул эксперт.

Он убежден в том, что те, кто хоть каким-то образом имеют отношение к пребыванию армии РФ в Беларуси, являются военными преступниками.

"Высшее политическое руководство и высшее региональное так же являются таковыми, но для этого нужно проводить соответствующие юридические действия уже сейчас. Главным их инициатором должна быть Украина - вряд ли кто-то другой сегодня может это инициировать. Макрон инициировал, чтобы судебный процесс против российских руководителей состоялся с помощью Франции, но Беларусью никто не будет заниматься. Теоретически можно предположить, что те, кто натерпелся капризов диктатора - например, президенты Польши или Литвы - выдвинут такую инициативу, но все равно вероятность этого не слишком высока, потому что к моменту их прямого вторжения и совершения прямых военных преступлений на территории Украины презумпция международного права о преступлениях против человечности размыта. И поэтому Украина, которая стала непосредственной жертвой, имеет полную юридическую территориальность для такой инициативы", - добавил Чорновил.

Ранее Чорновил заявил о том, что уровень преступлений президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну против Украины - это преступления против человечности.

"Непосредственно организаторы тех преступлений и вдохновители, а не ответственные за какие-то отдельные элементы, должны получить гарантированное пожизненное заключение", - подчеркнул он.

Собеседник считает, что другие варианты на трибунале просто нереалистичны: "Меньшие сроки таким людям вряд ли могут быть вынесены".

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