"До приговора отправится в ад": экс-нардеп объяснил, почему Путин не дотянет до трибунала

Тарас Чорновил предположил, где могут отбывать наказание преступники из РФ после трибунала.

Владимира Путина могут выдать международному трибуналу / newsonline24.com.ua

Уровень преступлений президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну против Украины - это преступления против человечности, заявил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

"Непосредственно организаторы тех преступлений и вдохновители, а не ответственные за какие-то отдельные элементы, должны получить гарантированное пожизненное заключение", - подчеркнул он в интервью Главреду отвечая на вопрос о возможности передачи Путина в руки международного трибунала.

Собеседник считает, что другие варианты на трибунале просто нереалистичны: "Меньшие сроки таким людям вряд ли могут быть вынесены".

Вместе с тем он не исключил, что в условиях содержания под стражей, лишенный высококлассной медицинской помощи, нынешний президент РФ вряд ли долго протянет.

"И, соответственно, проживет не очень долго, ведь у него куча онкологических заболеваний, которые глушит российская медицина. Без этого он проживет максимум несколько месяцев и еще до приговора отправится в ад. Но даже если он выживет, то тогда встанет вопрос о том, где именно он будет отбывать свое наказание. На период следствия он должен быть в соответствующей тюрьме Гаагского трибунала в Нидерландах. После приговора, конечно, предусмотрено, что он должен сидеть там, в Гааге", - считает аналитик.

В то же время он уверен в том, что справедливым местом отбывания наказания для лиц, осужденных за агрессию в Украине, будет место, где произошли военные преступления.

"Если таких преступников через Гаагский трибунал будет проходить большое количество, то этот вопрос может стать реальным, и в Украине могут спросить, готова ли она принять таких людей и обеспечить им здесь соответствующие условия, предусмотренные международным законодательством. Пока осужденных Гаагским трибуналом было не так много за всю историю, и они должны находиться в соответствующей тюрьме города Гаага", - добавил Чорновил.

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает людей не останавливаться и продолжать подписывать.

Эта петиция была опубликована в марте. Она продолжает набирать поддержку, несмотря на требования России к платформе удалить ее.

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