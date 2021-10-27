"Трупы некуда складывать": Комаровский обратился к украинцам из-за ситуации с COVID

Евгений Комаровский / скриншот

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский эмоционально обратился к украинцам и призвал делать вакцинацию, поскольку реанимации и морги уже переполнены.

Как заявил педиатр и кандидат медицинских наук в интервью Коронавирус_инфо, вакцины действительно работают и спасают людей от смерти.

"Я не знаю, какие еще нужны мотивы, когда больницы реально забиты. Я разговариваю со своими друзьями, работающими патологоанатомами, которым трупы некуда складывать. Реанимации переполнены. Причем абсолютное большинство тех, кто в реанимациях, не привиты. Какие вам еще нужны мотивы?", - отметил Евгений Комаровский.

При этом, чем скорее взрослые вакцинируются, тем скорее дети вернутся в нормальную жизнь - смогут ходить в школу, возобновят занятия по интересам и общение с друзьями.

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Отметим, что, согласно украинскому законодательству, в Украине от COVID-19 можно вакцинировать детей, начиная с 16 лет (при наличии серьезной фоновой патологии - с 12).

Комаровский о коронавирусе

Ранее Евгений Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.