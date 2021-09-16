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Тука объяснил, зачем России Черное и Азовское моря

16 сентября 2021, 09:38
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Азовское море – это внутреннее озеро, а Черное море со стратегической точки зрения – не объект. Для РФ это идеологический, а не экономический вопрос.

Георгий Тука
Георгий Тука / УНИАН

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука объяснил, зачем России Черное и Азовское моря.

По его словам, если посмотреть на ту риторику, которая присутствует на российских информационных каналах, то станет понятно, что дело не в отсутствии или наличии морского побережья.

"В первую очередь, это вопрос, как они считают, исторического восстановления территории Российской империи, куда входят земли, которые они между собой называют "исторической Новороссией", - сказал Тука в интервью изданию Obozrevatel.

Он добавил, что "с точки зрения экономики и геополитики Азовское море – это внутреннее озеро, а Черное море со стратегической точки зрения – не объект". Тука объяснил, что все территории, которые перекрываются со стороны Черного моря, накрываются современными видами вооружений с других территорий и акваторий.

"Для России это вопрос, в первую очередь, идеологический, а не экономический. А для нас, конечно, это важно", - добавил он.

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Как сообщал Главред, ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что рано или поздно в Черном море может произойти инцидент, угрожающий войной. Опасную ситуацию там создал президент России Владимир Путин.

"Обстрел" британского эсминца Defender в Черном море

23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

viber
Черное море Георгий Тука Азовское море новости Украины
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