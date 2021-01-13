"Ты накрашенная страшная и ненакрашенная": Москаль спел песню о Супрун

Москаль спел песню о Супрун / УНИАН

Бывший губернатор Закарпатской и Луганской областей, а также отставной генерал МВД Геннадий Москаль высказал свое мнение относительно того, чтобы пригласить Ангелу Меркель работать на государственную должность в Украине.

Также в прямом эфире телеканала НАШ он вспомнил об экс-руководительнице Минздрава Украины Ульяне Супрун и спел о ней песню.

"Народ любит буйных. Меркель могла бы занять место Зеленского и Шмыгаля вместе взятых. Это человек, который разбирается во всем. И во внутренней, и во внешней политике, и в экономике, и в финансах. У нее не было резко повышенных тарифов и перекрытых улиц. Чуть не забыл об основном действующем лице - Супрун! Меня спросили, что вы можете еще о ней сказать? Был такой модный шлягер - "Ты накрашенная страшная и ненакрашенная". А что я? Я песню пою", - сказал Москаль.

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