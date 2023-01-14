"Тяжелые" дни впереди: взрывы прогремели на энергообъектах в 6 областях Украины

Враг атаковал объекты генерации и электрические сети страны, сообщил Герман Галущенко.

Стали известны последствия ударов РФ по объектам энергетики / Фото Telegam

В результаты российских ракетных обстрелов повреждены энергообъекты в шести областях Украины.

Такие данные в своем Facebook обнародовал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения", - написал он.

Галущенко отметил, что аварийные бригады уже приступили к ремонтам, но следующие дни будут трудными для работы энергосистемы страны.

"Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии. Держимся! Каждый день приближает нашу Победу!", - добавил министр.

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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