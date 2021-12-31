"Тысяча Зеленского": украинцев предупредили о блокировании платежей и назвали причину

/ УНИАН

Платежи по программе еПоддержка, которые доступны каждому украинцу, получившему две вакцины от COVID-19, могут быть заблокированы.

Кабинет министров уполномочил Министерство цифровой трансформации Украины блокировать платежи по программе еПоддержка в случае нарушения условий программы, говорится в постановлении Кабмина.

"В случае получения информации, в том числе от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных этим Порядком, Минцифры блокирует участие в программе "еПоддержка" таких субъектов хозяйствования", – сказано в официальном документе.

Как известно, согласно принятым изменениям в госбюджет-2021, каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Что такое программа єПідтримка

19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дія.

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Программа предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк.

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"Тысяча Зеленского": что нужно знать

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

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Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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