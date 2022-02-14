Тысячей за вакцинацию теперь можно заплатить за коммуналку: как это сделать

Срок использования средств увеличился до 9 месяцев со дня зачисления.
В Украине расширили список услуг, на которые можно потратить "ковидную" тысячу. Начиная с 14 февраля средствами еПоддержки можно оплатить коммунальные услуги и подписаться на газеты.
Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
"С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет за деньги еПоддержки смогут оплатить услуги ЖКХ, а украинцы от 14 лет — подписаться на печатные издания на Укрпочте", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что срок использования средств также увеличился до 9 месяцев со дня зачисления.
Чтобы получить поддержку необходимо:
- иметь "зеленый" СOVID-сертификат в Дії
- открыть карту еПоддержки в одном из банков-партнеров
- подать заявку в приложении Действие — нажать Услуги - еПоддержка - Получить помощь.
Тысяча за вакцинацию: как получить
Программа стартовала 19 декабря.
Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.
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