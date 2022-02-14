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Тысячу за вакцинацию можно будет получить наличными: кому и когда

14 февраля 2022, 11:46
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Над механизмом уже работают в Министерстве цифровой трансформации.

Тысячу за вакцинацию можно будет получить наличными / УНИАН

Украинцы смогут получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса наличными.

Над механизмом уже работают в Министерстве цифровой трансформации, рассказали в Сніданку з 1+1.

Люди, у которых нет смартфонов и не пользуются приложением "Дія", смогут подать обращение на получение денежной помощи.

Отмечается, что такой альтернативный оффлайн-режим выдачи средств будет реализован с апреля по сентябрь 2022-го.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Программа стартовала 19 декабря.

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Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

Стоит отметить, что украинское правительство планирует добавить еще пять месяцев к сроку использования "тысячи Зеленского", которую получают все украинцы за две дозы вакцина от коронавируса COVID-19.

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Автор: Сергей Кущ
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ДІЯ новости Украины вакцинация от коронавируса
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